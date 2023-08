Vild rokade: Ellemann mister Forsvarsministeriet

Da han blev udnævnt, kaldte han det et 'drømmejob', men alligevel træder Jakob Ellemann-Jensen tilbage som forsvarsminister

Tirsdag vil Troels Lund Poulsen overtage forsvarsministerposten fra Jakob Ellemann-Jensen (V).

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I stedet overtager Jakob Ellemann-Jensen, der for nylig er vendt tilbage efter sin sygemelding, posten som økonomiminister.

Dermed er der altså dømt bytte, bytte, købmand blandt de to Venstre-mænd i regeringstoppen.

Den nye rokade bliver præsenteret på et doorstep ved Forsvarsministeriet klokken 9 tirsdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det kunne måske undre, hvorfor også Troels Lund Poulsen som økonomiminister var til stede ved Zelenskyjs besøg i Skrydstrup søndag. Med tirsdagens overraskende rokade giver det måske mere mening. Foto: Ernst van Norde

Frem og tilbage

Efter regeringsdannelsen blev Venstres formand udnævnt til - ifølge ham selv - 'drømmejobbet' som Forsvarsminister, selvom flere mente, at han skulle have krævet en tungere post som det tredje afgørende ben i midterregeringen med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Annonce:

Posten og beslutningen om den historiske midterregering kostede dog et halvt år med sygemelding på grund af stress, som han vendte tilbage fra 1. august.

Under sygemeldingen overtog partifællen Troels Lund Poulsen Forsvarsministeriet.

Men tirsdag, mindre end en måned efter at være vendt tilbage til 'drømmejobbet', er det altså slut med Ellemanns forsvarsdrømme.

Overdragelsen kommer desuden i kølvandet på Ellemanns våbensag, der blandt andet har ført til hjemsendelse af departementchefen i Forsvarsministeriet og utallige beklagelser fra Ellemann selv.

Læs også: Bomben der kostede ham jobbet: - Ekstremt mistænkeligt

Ellemanns møgsag

Da den nu tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen vendte retur til Forsvarsministeriet 1. august, var der ikke ligefrem god tid til at puste ud efter sygemeldingen.

Annonce:

For under sin sygemelding er det væltet ud af skabet med skeletter i den såkaldte våbenskandale, hvor Folketingets Forsvarsudvalg havde fået urigtige oplysninger af Forsvarsministeriet i forbindelse med milliardkøbet af våbensystemer fra israelske Elbit.

Indkøbet blev nemlig blandt andet hastet igennem udvalget med få timers varsel, selvom tilbuddet i virkeligheden ikke hastede.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Slipper ikke trods 'stoleleg'

Et at de store spørgsmål er, hvad rokaden i regeringen betyder for undersøgelsen af kanonskandalen, hvor Jakob Ellemann-Jensen (V) i januar misinformerede Folketinget. Han havde varslet en uvildig undersøgelse.

SF's Lisbeth Bech-Nielsen skriver til Ekstra Bladet, at partiet ingen planer har om at droppe at forfølge sagen, selvom Jakob Ellemann-Jensen nu ikke længere er forsvarsminister:

- På ingen måde. Den nu daværende minister og departementet skal stadig undersøges, sammen med Forsvarskommandoen og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

- Man kan ikke undslippe sit ansvar ved at lege stoleleg, skriver hun i en SMS til Ekstra Bladet.