Vild sikkerhed ved mystisk pressemøde

En lukket hangar med bevæbnet militærpoliti danner søndag rammen om et pressemøde med regeringens top på Flyvestation Skrydstrup.

Et pressemøde, der er totalt indhyllet i tåge og hemmelighedskræmmeri.

Det hedder ikke engang et pressemøde. Der vil være 'presse-elementer', som Statsministeriet formulerer det, men hvad disse 'elementer' nærmere består i, er der heller ikke noget nyt om.

Der er uniformer overalt omkring Flyvestation Skrydstrup. Foto: Ernst van Norde

Men sikkert er det, at der er helt sikkert inde i hangaren.

Et uhyre talstærkt pressekorps blev hentet i bus efter, at bombehunde havde snuset til kameraer og notesblokke.

Bussen kørte herefter ind på flyvestationen, hvor der også var udposteret bevæbnede militærfolk flere steder langs vejen.

Bevinget pressemøde

Meget kan man sige om statsminister Mette Frederiksens forkærlighed for at styre pressemøder. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med, for den sags skyld.

Men søndagens vilde setup er trods alt et par niveauer over, hvad man almindeligvis ser.

I hangaren står også to F-16-kampfly. Også det hæver sig et par cru'er over normalen. Men netop kampfly ventes at komme til at spille en hovedrolle på pressemødet.

De har længe stået højt på Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyjs, ønskeliste i kampen mod Rusland. Og USA har for få dage siden givet lande som Danmark lov til at donere flyene til den ukrainske hær, hvis seneste offensiv ikke har rykket sig meget ud af stedet på landjorden.

