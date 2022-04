Vild statsstøtte: Mette giver milliardgave til kæmpe klimasynder

Mette Frederiksens regering kaster med ny skattereform en gaveregn ud over Danmarks største CO2-synder, cementvirksomheden Aalborg Portland, der ligger i statsministerens valgkreds.

Af udspillet 'Grøn skattereform - Et stærkere og grønnere Danmark i 2030', som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Aalborg Portland står til at modtage enorme summer i statsstøtte til at indfange og lagre CO2 via såkaldt CCS-teknologi.

'Regeringen ser i lighed med ekspertgruppen for en grøn skattereform et stort potentiale i fangst og lagring af CO2 (CCS) – også for de største CO2-udledere i industrien. Via CCS kan man f.eks. fange og lagre den CO2, der frigives, når f.eks. kalk produceres til cement', fremgår det af udspillet.

'Tilskuddet til negative udledninger skal ses som en 'negativ afgift' via en tilskudssats på op mod ca. 850 kr. pr. ton CO2 ved fangst og lagring af CO2,' fremgår det videre.

Grafik fra udspillet.

Løber op i milliarder

Netop Aalborg Portland benytter kalk i produktionen af cement og stod for ca. 2,2 mio. tons CO2-udledning i 2018.

Med en støtte på - ifølge udspillet - op til 850 kroner pr. ton kan Aalborg Portland dermed se frem til statsstøtte på op til 1,875 mia. kroner.

Statsstøtten kommer oven i en allerede klækkelig debat på den kommende CO2-afgift.

Kan gå i nul

Hvis Aalborg Portland får held til at få støtten på ca. 850 kroner pr. ton CO2 i CCS-teknologi og samtidig skal betale 850 kroner pr. ton, kan cementgiganten dermed ende med at gå i nul, når den økonomiske belastning fra CO2-afgifter skal gøres op.

Af udspillet fremgår det, at virksomheder, der inkluderer 'mineralogiske processer', der 'dækker over produktion af eksempelvis cement og stenuld til isolering', blot skal betale 100 kroner i CO2-afgift oven i kvoteprisen på 750 kroner.

Dette dækker således over både virksomheden Aalborg Portland og Rockwool-koncernen, der er blandt de helt store udledere af drivhusgasser i Danmark.

Andre virksomheder omfattet af EU's kvotehandelssystem betaler 375 kroner kroner oven i kvoteprisen.

Dette giver altså en rabat på 275 kroner pr. ton CO2 til virksomheder med 'mineralogiske processer' som Aalborg Portland.

Danmarks største CO2-synder

Aalborg Portland udledte i 2018 ifølge Energistyrelsen 2,2 mio. tons CO2, hvilket er næsten 14 gange mere end Danmarks næststørste CO2-udleder, Nordic Sugar.

Den aalborgensiske virksomhed har ca. 335 medarbejdere