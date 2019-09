Vild studehandel: Fred i Venstre for ministerposter

To tunge ministerposter kunne veksles til fred.

Det var den studehandel, som Søren Pind og Peter Christensen - ifølge førstnævntes bog - tilbød Venstres daværende næstformand Kristian Jensen, hvis Lars Løkke Rasmussen gik som formand i 2014.

'Han (Kristian Jensen, red.) kunne få fred efterfølgende, hvis han vandt, såfremt der stadig var plads til Peter og mig. Det skulle, i fald der kom en ren Venstre-regering, være som henholdsvis finansminister og udenrigsminister,' skriver Søren Pind i bogen 'Frie ord', som udkommer onsdag.

'Kristian Jensen indvilligede,' står der i bogen, hvor Venstres næstformand gennem ti år generelt har en meget lille stjerne.

Hvis Lars Løkke gik af, så ville Søren Pind forholde sig fredeligt, hvis Kristian Jensen gav ham posten som udenrigsminister, skriver Pind i ny bog. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Næb og klør

Det var angiveligt Pind og Christensen, som tog kontakt til Kristian Jensen, som ifølge bogen kom hjem til Pind privat.

Her havde de ifølge bogen en 'åbenhjertig snak', selvom Søren Pind mente - og stadig mener - at Venstres daværende næstformand havde en finger med i spillet mod Lars Løkke i de to sager om GGGI og tøj på Venstres regning.

'Jeg sagde, at jeg under ingen omstændigheder ville medvirke til det, han (Kristian Jensen, red.) havde i gang – at jeg derimod ville bekæmpe det med næb og klør,' skriver Søren Pind i bogen.

Se også: Fik tilbudt fem millioner af Lars Seier

'Undergravende virksomhed'

Da Kristian Jensen havde forladt mødet, var der ingen tvivl i Søren Pinds hoved om, at Kristian Jensen var en del af oprøret mod den siddende formand.

'Efter den samtale var den sidste tvivl om, hvor omfattende planlægningen var af det, der foregik, helt bortvejret,' står der i bogen.

Over for Berlingske uddyber Søren Pind beskyldningen mod Kristian Jensen og hans 'enorme illoyalitet' og 'undergravende virksomhed'.

- Det var meget tydeligt, at han (Kristian Jensen, red.) kom med et mandat til at sige de ting. Det viser, at det her stak langt dybere. Der var brugt kræfter på det, siger Søren Pind til Berlingske.

Kristian Jensen i hårdt angreb på Pind

Jensen afviser

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til studehandlen fra Kristian Jensen, som på Facebook generelt har afvist Søren Pinds udlægning.

'En usandhed bliver hverken kønnere eller mere uskyldig ved at blive pakket ind i formuleringer som 'fornemme' eller 'tro', skriver Kristian Jensen.

'Søren Pinds udokumenterede påstande om mig har ingen hold i virkeligheden. Jeg har aldrig haft adgang til Løkkes eller andres bilag. Og har selvfølgelig ikke stået bag nogle læk om bilag fra Venstre eller andre steder.'

'Sørens behov for opmærksomhed er desværre så stort, at han forvrænger virkeligheden. Men det sælger nok nogle bøger, og man må håbe, at en salgssucces kan mindske Sørens bitterhed med tiden.'

'Det må ikke være en rar følelse at være så opslugt i,' skriver Kristian Jensen på Facebook.

For ung

Peter Christensen vil ikke kommentere Pinds udlægning.

'Deadlock. Er for ung til at være optaget af egen historie og for gammel til at lave den om. Tænker Skt. Peter skal have min version til sin tid og så må vi håbe han ikke falder i søvn', skriver Peter Christensen.