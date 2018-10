Vilde grønne drømme: Scor skattefradrag på dansk ferie

Alternativet har præsenteret partiets klimaplan for 2030. Partiet har blandt andet fremlagt 13 forslag til en mere klimavenlig transport, hvor el er et helt centralt tema

Skattefradrag på ferier i Danmark og cykelturen til arbejdet.

Elektriske veje, ladestandere til elbusser og eldrevne fly.

Alternativets klimaplan for 2030 er fuld af kreative og eldrevne tiltag for en mere klimavenlig transport.

Partiet har netop holdt en præsentation, hvor de fremlagde deres klimaplan, der i alt består af 39 konkrete initiativer for en forbedring af klimaet.

- Vi står over for nogle fuldstændig afgørende vigtige beslutninger, lyder det fra Alternativets leder Uffe Elbæk i præsentationen, der henviser til FN's klimarapport, der kom ud for to dage siden.

Eksempelvis forestiller partiet sig, at du kan trække din danske ferie fra i skat.

'Når du tager på ferie med tog eller bus i Danmark, skal du kunne trække billetten fra i skat. Det vil ca. halvere normalprisen på en returrejse mellem København og Aalborg', lyder det i partiets forslag.

Partiet foreslår også elektriske veje.

'Vi skal have veje, hvor elbiler kan lade op, mens de kører. Herhjemme kan vi for eksempel starte med at elektrificere motorvejen over Fyn, når den de kommende år udvides fra to til tre spor mellem Odense Vest og Nr. Aaby', lyder det i udspillet.

Forslag fra Alternativet: Hold ferie i Danmark og bliv belønnet Fradrag for ferier i Danmark: 'Når du tager på ferie med tog eller bus i Danmark, skal du kunne trække billetten fra i skat. Det vil ca. halvere normalprisen på en returrejse mellem København og Aalborg', lyder det i Alternativets klimaplan. Cykelfradrag: Det skal kunne betale sig… at cykle på arbejde, lyder det fra Alternativet. Partiet forslår at sænke grænsen for, hvornår cyklister kan få kørselsfradrag. De vil sænke grænsen fra 24 til 12 kilomter. ´ Pant på elektronik: Alternativet vil 'indføre pantordning på bl.a. mobiltelefoner, computere og anden elektronik, så vi bliver bedre til at indlevere vores gamle produkter', lyder det i klimaplanen. Partiet foreslår også at vi skal kysse mere og flyve mindre. 'Det er sjovere og mere bæredygtigt'

I klimaplanen foreslås det endvidere, at alle indenrigsfly skal være eldrevne i 2040.

'Flytrafik står for otte pct. af den globale opvarmning. Derfor foreslår vi, at Danmark tager ansvar og stiller krav om, at alle danske indenrigsfly flyver på el senest i 2040', lyder det fra partiet.

Af udspillet fremgår det, at tilsvarende tiltag er taget i Norge. Norge har en indenrigsrute fra Oslo til Longyearbyen - det svarer til en flytur fra København til Barcelona, lyder det.

Alternativet foreslår også, at broafgiften for elbiler bliver fjernet på Storebæltsbroen. Ifølge partiet skal rabatterne finansieres ved at udskyde tilbagebetalingstiden på broen i tre år.

- Lad os gøre det let og billigt at træffe det rigtige valg, lyder det fra klimaordfører Rasmus Nordqvist på partiets orienteringsmøde.

Indtryk fra torsdagens pressemøde. Foto: Tariq Mikkel Khan