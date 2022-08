Vildt angreb på Sikandar: Nægter sig skyldig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Hvad jeg synes om ham? Jeg står vel også til ansvar for racistiske ytringer herinde.

Sådan lød svaret efter et indledende grin fra en 45-årig mand, der blandt andet er tiltalt for at have krænket folketingsmedlem SIkandar Siddique, da han ved Folketingets åbning 5. oktober 2021 var troppet op foran Christiansborg med en t-shirt og et banner med teksten 'FUCK ISLAM' trykt.

Sagen mod den tiltalte mand begyndte tirsdag i Københavns Byret, hvor den tiltalte ankom iført håndjern, sorte cargobukser, sorte sneakers, en grøn t-shirt og i følgeskab med to retsbetjente.

I sagen er han tiltalt for at have krænket Sikandar Siddique ved at 'kontakte, forfølge eller på anden måde at chikanere denne under udførelsen af hvervet som folketingsmedlem eller i anledning af samme', lyder et af forholdene i anklageskriftet. Han nægter sig skyldig.

Sikandar Siddique var tirsdag i retten som vidne. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Befolkningsudskiftning

Den tiltalte har selv stiftet et parti, og da anklager Emil Gregersen spurgte, hvad partiets politiske formål er, var svaret klart.

- Danmark skal primært være for danskerne, forklarede den tiltalte.

Han talte gentagne gange om, at der ifølge hans opfattelse finder en 'befolkningsudskiftning' sted i form af indvandrere fra alle mulige lande. Sammen med andre fra partiet afholder han demonstrationer med koranafbrændinger for at indsamle vælgererklæringer til partiet.

Ifølge tiltalte var det mest af alt for at tale med journalister, at han 5. oktober 2021 var mødt op foran Christiansborg, og havde efter eget udsagn 'ikke nogen interesse i at tale med politikere'.

Den værste oplevelse

Ingen af sagens parter er uenige i ordlyden af de ting, tiltalte råbte til Sikandar Siddique, der passerede demonstrationen sammen med sine aldrende forældre.

Hele seancen livestreamede den tiltalte og hans kompagnoner nemlig til Facebook, ligesom også Sikandar Siddiques særlige rådgiver filmede optrinnet.

'Sikandar, din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark' og 'Pak dit lort og skrid hjem og pak din familie med, de er ikke velkommen her' lød nogle af tilråbene i anklageskriftet.

De er til gengæld uenige om, hvorvidt tilråbene også skete, fordi Sikandar Siddique er politiker, eller om han ville have sagt det samme til alle mulige andre.

Sikandar Siddique, der selv var i vidneskranken i løbet af eftermiddagen tirsdag, fortalte, at både han og familien har været mærket af oplevelsen.

- Det er den værste oplevelse, jeg har haft i min tid i dansk politik, sagde den politiske leder for Frie Grønne fra skranken, og forklarede, at det var værre end tidligere episoder, fordi hans forældre denne gang var med.

Måtte tysses på

Flere gange i løbet af retsdagen hævede den tiltalte stemmen, mens anklageren gennemgik sine spørgsmål under mandens forklaring af punkterne, og dommeren, Bjarke Gano, måtte tre gange bryde ind og sige, at den tiltalte blot kunne sige, hvis der var detaljer, han ikke kunne huske.

Den tiltalte var tydeligt frustreret over, at han i øjeblikket sidder fængslet som afsoning i sagen, ligesom han flere gange påstod, at han var sat under ulovlig overvågning af politiet.

Undervejs, mens dagens vidner afgav forklaring, sad den tiltalte roligt og tilbagelænet ved siden af sin forsvarer. Få gange kunne han dog ikke lade være med at trække på smilebåndet, mens Sikandar Siddique blev afhørt.

Foruden Ekstra Bladets udsendte var kun tiltalte og dennes forsvarer, Henrik Dupont Jørgensen, dommeren og to domsmænd samt anklageren til stede i retten ved sagens første retsdag.

Næste retsmøde i sagen er 22. august.