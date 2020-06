Vildt fald fra magten

En drengedrøm.

Sådan præsenterer Martin Rossen sit skifte fra Statsministeriet til Danfoss.

Men jobskiftet er et solidt goodbye til magten og æren.

I Statsministeriet havde han blot én chef - Mette Frederiksen - og havde plads i de allermest magtfulde udvalg.

Hos Danfoss træder han ind i andet lag med hele seks direktører over sig. Når direktionen tager de tunge beslutninger, må han se til udefra.

Heller ikke Danfoss som virksomhed kan måle sig med nationalstaten Danmark, der har 5,8 millioner indbyggere. Under coronakrisen bad Martin Rossen og statsministeren over to millioner danskere blive hjemme.

Termostatproducenten er nummer 14 i Danmark målt på omsætning, viser en opgørelse fra Berlingske. Der er 27.000 ansatte, hvoraf Rossen kun får ansvaret for en ganske lille del.

UD NU! Hænger fast hos Mette

Smut nu

Martin Rossen bliver da også lige hængende lidt længere på Slotsholmen.

Helt frem til slutningen af august vil han stadig have ansættelse i Statsministeriet, oplyses det.

Og den går slet ikke, mener Venstre, som vil have ham til at forlade pladsen ved Mette Frederiksens side straks.

- For Danfoss’ skyld bør han selvfølgelig fratræde med øjeblikkelig virkning, siger politisk ordfører Sophie Løhde.

Jesper Olsen kæmper for fuld gennemsigtighed med magten som formand for Transparency International Danmark.

- Da vi ikke har regler om karensperioder, bør man som minimum fratræde øjeblikkeligt, når man har underskrevet kontrakten på det nye job, fordi ens loyalitet uvægerligt vil flytte sig - uanset hvor ordentlig og hæderlig man i øvrigt er, siger han.

Begge påpeger, at Martin Rossen som statsministerens betroede kan have et konkret klart habilitetsproblem, fordi de højt profilerede klimaforhandlingerne ruller videre.

Hård kritik af Mette F.: Han bør fratræde øjeblikkeligt

Chefen vil have en bro

Et andet habilitetsproblem kan være den broforbindelse mellem Als og Fyn, som Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss, så brændende ønsker sig.

Broen har i årevis været et luftkastel, men senere i år kan politikerne beslutte, om der skal foretages en forundersøgelse af projektet.

Venstre bakker Danfoss op. En bro over Det Sydfynske Øhav skal i det mindste undersøges, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

- Så må det være rart at have en ven i Statsministeriet, der kan hjælpe med at gennemføre missionen?

- Andre partier må tage stilling til, hvad de mener. Jeg har meldt klart ud, hvad Venstre mener. Det må du spørge dem om.

- Men det skader vel ikke at have en mand siddende, der formentlig brænder lige så meget for sagen?

- Jeg ved ikke, om det skader eller gavner, eller om han i det hele taget interesserer sig for det projekt. Det må du spørge ham om, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Ekstra Bladet har forgæves spurgt Statsministeriet, om Martin Rossen agter at blive i jobbet sommeren over trods kritikken af hans habilitetsproblem.

Følsomt farvel Grundloven, velfærdssamfundet, tilliden til politikerne, corona-krisen og det store arbejdspres. Martin Rossen kommer hele vejen rundt i et følelsesladet farvel på sin private Facebook-profil. Især Mette Frederiksen mærker den kælne pen. 'Min nære ven igennem 25 år, Mette. Det her er som et miste en del af sig selv. Det her har mildt sagt være mere end et job. Mette. Du er efter min mening den største politiker i min levetid med en motorkraft ingen nogensinde vil kunne matche, en rå intellegens og evne til at se igennem jura og teknik og identificere det vigtige - også efter 14 timers arbejde. 'Jeg savner dig allerede Mette og vil altid have din ryg.'

Mette mister sin magtmaskine