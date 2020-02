Vildt krydsforhør på byrådsmøde: Rasende borger i flæsket på bykonge

Det slog gnister, da Ishøj holdt første byrådsmøde efter Ekstra Bladets afsløring af, at kommunens 73-årige borgmester har brugt en kommunal tjenestebil til privat kørsel mellem bl.a. hjemmet og Ishøj rådhus.

Som det er sædvanen til Ishøjs byrådsmøder, var de første 15 minutter afsat til spørgetid for kommunens borgere.

Bykonges byrådskollega: - Han har en lortesag Bykonge afsløret: Skattebetalt bil til hjemmet

Og her kan man roligt sige, at den lokale Ishøj-borger Jeppe Blak tog ordet.

Ishøj-borgeren ville - på lige fod med Ekstra Bladet - have uddybet borgmesterens svar på, hvordan og hvor meget Bjørstorp har brugt sin kommunale tjenestebil, en VW Golf, han har haft adgang til i fem år.

Bykonge stopper privatkørsel efter afsløring

Noget, der er strengt imod Indenrigsministeriets regler for borgmestres brug af kommunale tjenestebiler.

Krydsforhør

- Har du kørt privat i den bil?, lød det som det allerførste til Ole Bjørstorp fra Jeppe Blak, der fortsatte i et i alt fem minutter langt krydsforhør af den socialdemokratiske borgmester.

Borgmesteren valgte dog at glide af på stort set alle spørgsmål.

- Hvad er det for et spørgsmål, lød det som modsvar fra Ole Bjørstorp.

- Ekstra Bladet har jo dokumenteret, at du har...

- Jeg har ikke nogen kommentarer til det?

- Nå... Så vil jeg gerne, hvem de andre, der bruger bilen er.

- Ja. Jamen jeg har ingen kommentarer til det. Byrådet har lige behandlet sagen. Og det bliver offentliggjort senere.

- Yes. Så vil jeg gerne vide, når kommunen har været ude og undskylde, at du ikke kender reglerne for brug af tjenestebil Hvis det havde været mig, der havde overtrådt en lov, så var det mig, der havde fået den. Så kunne jeg ikke få andre til at undskylde?

- Jeg tror ikke, kommunen har været ude og undskylde. Jeg vil da gerne sige, at der er begået nogle fejl. Selvfølgelig er der da det. Det vil jeg gerne sige.

- Der er begået nogle stykker, må man sige, ikk...

- Det er jeg ikke sikker på.

Herefter kom Jeppe Blak med yderst konkrete anklager mod Ole Bjørstorp:

- Hvordan kan det være, at du ikke har spurgt Ankestyrelsen om den del, hvor du har kørt privat? For jeg har jo set dig ude i Taastrup lægge ting ind i bilen og køre hjem. Jeg har fulgt dig hele vejen..., lød det fra Jeppe Blak, der blev afbrudt af Ole Bjørstorp.

- Jamen, jeg har. Jeg har ingen kommentarer til det der. Det kan jeg ikke have.

- Nej, det tænkte jeg nok.

Jeppe Blak fortsatte i et i alt fem minutter langt krydsforhør af borgmesteren.

Ekstra Bladet har senest beskrevet, hvordan Ole Bjørstorp har erkendt på et lukket møde bl.a. at have kørt til partiarrangementer i tjenestebilen.

Noget, der er lodret mod Indenrigsministeriets regler for kommunale tjenestebiler til borgmestre.