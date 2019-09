Ville bremse hemmeligheder hos kapitalfonde: Fra sosse-Sass til lobby-Larsen

Sass er færdig som sosse: Bliver chef-lobbyist for kapitalfonde, selvom han i bog skrev, at de burde udsættes for særlig hård beskatning og ønskede at bremse hemmelighedskræmmeri i regnskaber

Socialdemokratiets tidligere erhvervsminister og stærke mand, Henrik Sass Larsen, smed onsdag endnu en bombe i dansk politik.

Sass er færdig som sosse i Folketinget.

I stedet skal han fra nytår være direktør for brancheforeningen DVCA. Dermed bliver han super-lobbyist for blandt andre den omstridte kapitalfond Goldman Sachs og en række andre kapitalstærke fonde i Danmark.

DVCA's medlemmer tæller bl.a. kapital- og venturefonde, som er etableret med kontorer i Danmark.

For mange på den politiske venstrefløj - og også tidligere Henrik Sass Larsen selv - er kapitalfondene og deres stenrige partnere, direktører og investorer selve symbolet på den stor-kapitalistiske grådighed.

Og både deres hemmelighedskræmmeri i regnskaberne og deres skattetænkning i skattely-lande er noget, Henrik Sass Larsen selv har tordnet imod som socialdemokratisk politiker.

- Du kan ikke bede mig om at give en fuldendt finansiel analyse af Goldman Sachs. Mit princip vil være, at virksomheder med aktiviteter i skattelylande, vil jeg ligne ekstraordinært hårdt for at forhindre skattetænkning. Om det havde forhindret Goldman Sachs i at være investor, ved jeg ikke, lød det fra Henrik Sass i Berlingske i maj sidste år.

Også de eksorbitante lønninger til kapitalfondenes stenrige partnere og deres enorme udbytter, som ofte sker via selskaber i skattely-lande er noget, som netop Sass Larsen har tordnet imod:

- Vi skal begrænse grådigheden. Hovedparten af værdierne er tilfaldet de få. Jeg mener, at der er grund til at tale om medejerskab og loft over fortjenesten. Man skal naturligvis have en god løn som direktør, men hvis man ikke kan finde ud af at sætte en grænse, så må vi gøre det, lød det fra ham 1. maj 2018.

Sass Larsen har derfor gjort sig til en markant fortaler for at lovgive om størrelsen på direktørernes aflønning - men nu skal han altså som lobbyist kæmpe for eksempelvis A.P. Møller Capital, EQT, IK Investments Partner og altså Goldman Sachs, der blev symbolet på Wall Streets skruppelløse grådighed efter finanskrisen - og herhjemme kendt for opkøbet i DONG.

Også hemmelighedskræmmeriet i kapitalfondenes regnskaber har Henrik Sass Larsen haft på sigtekornet. Det skete, da han som erhvervsminister i 2015 bad Erhvervsstyrelsen kigge nærmere på en juridisk konstruktion, hvormed kapitalfonde kunne slippe for at indsende og offentliggøre regnskaber.

- Jeg vil gerne have en større klarhed over bl.a. omfanget og de bagvedliggende årsager, inden jeg vurderer, om der er behov for at gribe ind på den ene eller den anden måde, sagde Sass dengang til Finans.

Ifølge Jannick Nytoft, der var sad i Sass' nye job i DVCA frem til 2017, vil kapitalfondene gnide sig i hænderne af begejstring over kapringen:

- Sass Larsen er et spændende og perspektivrigt valg for DVCA. Sass kommer med enorm politisk erfaring og et netværk, som giver god mening for at skaffe risikovillig kapital til danske virksomheder, siger Jannick Nytoft til Ekstra Bladet.

Sass forgyldes under fravær

- Sass bidrager med politisk netværk og indsigt i forhold til at skaffe gode rammevilkår, hvilket er alfa omega.

Sass: Ikke et problem

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Henrik Sass Larsen, om han som cheflobbyist for kapitalfonde i Danmark fortsat vil arbejde for hård skatterevision af de hovedrige fonde.

Ekstra Bladet ville også gerne have spurgt Henrik Sass Larsen, hvad han kommer til at tjene som direktør i DVCA.

Henrik Sass er imidlertid ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Det er blot 14 dage siden, at Henrik Sass Larsen i et opslag på Facebook skrev, at han var tilbage på Christiansborg, hvor han ville koncentrere 'sin arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke'.

'Men det har ligeledes været klart for mig siden valget, at min tid i politik er udrandt', skriver den 53-årige politiker på Facebook. Han stopper i Folketinget ved udgangen af denne måned.

Til Ritzau forklarer Henrik Sass, at der ikke er nogen modsætning mellem at være kapitalfonds-lobbyist og socialdemokrat.

– Det ligger fuldstændig i forlængelse af det arbejde, jeg indtil videre har arbejdet med, både som erhvervs- og -vækstminister, men også som socialdemokrat, siger Henrik Sass Larsen, som ikke har tænkt sig at melde sig ud af partiet.