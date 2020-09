Ville hellere ha' pizza: Venstre-profil blæser på corona-isolation

Morten Løkkegaard (V) gider ikke følge myndighedernes generelle karantæne- og isolations-anbefaling, selvom han rejser direkte ind fra risikolandet Belgien.

Over hele Europa blusser smitten med covid-19 op i disse uger. Ikke mindst i den belgiske hovedstad, Bruxelles, som Danmarks 14 medlemmer af Europa-Parlamentet flere gange om måneden pendler frem og tilbage fra.

Faktisk er smittesituationen i Belgien i øjeblikket så alvorlig, at Udenrigsministeriet 19. august opdaterede deres rejsevejledning, så danskere og andre indrejsende fra landet opfordres til at gå direkte i 14 dages karantæne efter ankomsten til Danmark eller droppe de 14 dage dage derhjemme efter en negativ coronatest.

Men det blæser Venstres medlem af Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard på.

Ifølge politikerens Instagram-opslag har han så sent som tirsdag i denne uge spist ude på Place Sablon i Bruxelles. Et sted, han beskriver som 'mit hood.'

Direkte på restaurant

Og efter at være rejst tilbage fra Belgien til København onsdag i denne uge tog Løkkegaard direkte ud at spise. Uden at vente på svar på en coronatest. Og uden at gå i karantæne derhjemme.

Onsdag aften lagde MEP'en således et billede af en pepperonipizza og det, der ligner en solid flaske rødvin, op i sin Instagram-'story'. Med på billedet var teksten 'Yes....!!!!!' og stedbetegnelsen 'Østerbro, København'.

Politikerens besøg på restauranten sker, selvom Udenrigsministeriet i øjeblikket opererer med en anbefaling, der lyder: 'Hvis du kommer hjem fra en rejse til Belgien, opfordres du til at blive hjemme i 14 dage.'

For erhvervsrejsende gælder ligeledes, at rejsende opfordres til tage en test og holde sig hjemme i selvisolation, indtil de har et svar.

Med Løkkegaard i byen

Tog en test ... og tog i byen

Den tidligere tv-vært og nuværende Venstre-politiker Morten Løkkegaard siger, at han fik taget en coronatest efter hjemkomsten fra Bruxelles.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi ringer for at spørge til hans restaurantbesøg.

- Altså, jeg kom hjem fra Belgien i går og gik direkte over i testcentret og fik lavet en test. Det er den måde, jeg har valgt at indrette mig på. Jeg tager en test, hver gang jeg kommer hjem fra Belgien.

- Men hvis du tager en test ovre i testcentret, så er det også med en vis risiko for, at den er positiv, og at du har corona. Men du gik direkte på restaurant i aftes. Hvorfor det?

- Altså, jeg spiste med min kone og datter i går. Det var noget, der var planlagt længe. Vi tog alle forholdsregler selvfølgelig. Det gjorde restauranten også. Så det var, om man så må sige, den risiko, jeg løb. Men jeg har den holdning, at jeg venter selvfølgelig på testen, før jeg foretager mig yderligere.

- Jo, men du ventede jo ikke?

- I går da valgte jeg så at gå ud og spise med min kone og min datter.

- Så har du vel også set stort på de retningslinjer, der er fra myndighederne?

- Det synes jeg ikke. Det er rigtigt nok, at der er en anbefaling. Men jeg har valgt den tilgang, at jeg tager de test der. Og så sørger jeg i øvrigt for at overholde alle de fornuftige regler, der er.

- Men der står direkte på myndighedernes hjemmeside, at man anbefales at gå i karantæne i 14 dage. Det gider du så ikke?

- Nej, det har jeg ikke gjort på noget tidspunkt. Jeg har valgt at tage test i stedet for.

- Hvordan skulle det hjælpe, hvis den så er positiv?

- Jamen, det må vi så se, om den er. Men jeg har den holdning til de her ting, at det er mere effektivt at lade sig teste end at afskære sig selv i 14 dage fra overhovedet at gøre noget som helst ved at være i karantæne.

- Hvad synes du, andre danskere skal gøre, når de rejser ind fra Belgien?

- Jeg synes, de skal tage en personlige vurdering af, hvad de synes er bedst, og så træffe deres valg.

- Så det skal være op til folk selv, hvordan de tolker retningslinjerne?

- Jamen, det er også det, der sker. Det er en anbefaling fra myndighederne.

Satte verdensrekord i corona-dødsfald Da corona-bølgen for første gang ramte i foråret, indtog Belgien en kedelig førsteplads. Landet var det sted i verden, der havde registeret flest corona-dødsfald pr. en million indbyggere. Det hørte dog med til historien om den kedelige statistik, at Belgien talte flere med end andre lande. Ældre, der døde på landets plejehjem, var således også en del af statistikken. Under alle omstændigheder var landet hårdt ramt. I løbet af særligt juni og juli måned lykkedes det Belgien at få dæmpet smitten. Men omkring begyndelsen af august begyndte smitte-tallene at stige igen. I begyndelsen af september har belgierne haft dage med mere end 600 nye corona-tilfælde.

Belgien er ikke et åbent land at rejse til for tiden. Kilde: politi.dk

Også erhvervsrejser

Efter Ekstra Bladets interview med Morten Løkkegaard ringede europaparlamentarikeren tilbage for at fortælle, at der gælder særlige regler for erhvervsrejser.

- Ikke at det vil ændre min holdning til, hvordan jeg indretter mig. Men for erhvervsrejser er der ikke anbefaling om karantæne, lyder det fra Morten Løkkegaard.

Ekstra Bladet har efterfølgende haft fat i Politiets hotline for rejsevejledninger. Her oplyses det, at man også ved erhvervsrejser opfordres til at få foretaget en test, og at man, indtil et svar på testen foreligger, opfordres til at blive i selvisolation.

Dette står også at finde på Udenrigsministeriets underside for erhvervsrejser. Her gælder også anbefalingen om, at man som erhvervsrejsende bør få taget en test og videre:

'Hvis testen er negativ, gælder der ikke en opfordring til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.'