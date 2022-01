Ville ikke have dem til Danmark: Hækkerup tog støvet paragraf i brug

Justitsminister Nick Hækkerup har taget utraditionelle midler i brug for at undgå at tre formodede pirater skulle til Danmark og retsforfølges

Det er ikke hverdagskost, at en justitsminister i Danmark bestemmer, at anklagemyndigheden skal droppe at føre en sag.

Men det har tilsyneladende ligget Nick Hækkerup meget på sinde, at tre formodede pirater ikke skulle til Danmark og retsforfølges, så han har gravet dybt i paragrafferne.

Ifølge retsplejelovens paragraf 98 stk 3. kan en justitsminister nemlig give anklagemyndigheden pålæg om at stoppe med at forfølge en sag.

Og det er lige præcis, hvad Nick Hækkerup har gjort i sagen om de tre formodede pirater, der har været tilbageholdt på det danske krigsskib Esbern Snare i Guineabugten.

- Vi har ingen interesse i at få de pågældende til Danmark, hvor de ville skulle afsone en eventuel straf, og hvor vi også risikerer, at de ikke efterfølgende ville kunne udsendes. Derfor har jeg helt ekstraordinært truffet beslutning om at pålægge anklagemyndigheden at meddele tre af de fire formodede pirater et tiltalefrafald, har justitsministeren udtalt i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har spurgt Justitsministeriet, hvornår paragraffen senest har været i brug, og der skal man en del tilbage i tiden.

'Den gældende bestemmelse er senest anvendt i midten af 1990’erne. Det var i to sager, hvor Rigsadvokaten var inhabil. Den ene sag var i forbindelse med efterforskningen af politiets affyring af skarpe skud under urolighederne på Nørrebro den 18. og 19. maj 1993. Den anden var den såkaldte Skalafjall-sag, hvor en forsvarsadvokat var under mistanke for at have udleveret fortrolige papirer,' oplyser Justitsministeriet i en mail.

Et-benet pirat varetægtsfængslet

En fjerde formodet pirat blev torsdag aften fløjet til Danmark, og fredag fik han så forlænget sin varetægtsfængslet sigtet for forsøg på manddrab.

Men blandt andet af helbredsmæssige årsager har justitsministeren valgt ikke at opgive sagen mod ham.

Manden har nemlig fået amputeret sit ben efter den dramatiske ildkamp med de danske frømænd. Derfor blev han også fragtet ind og ud af retslokalet i Københavns Byret i kørestol.

Ifølge manden fik han skåret sin fod af, da han hoppede i vandet under ildkampen, og hans fod ramte en propel fra de formodede piraters båd. Dagen efter vågnede han op på Esbern Snare, hvor hans ben var blevet amputeret, har flere medier beskrevet.

Hækkerup: Ikke alvorligt nok til retsforfølgelse

I et brev til Rigsadvokaten redegør Nick Hækkerup for sin beslutning om at opgive sagen mod de øvrige formodede pirater.

Her bedyrer han blandt andet, at man heller ikke af hensyn til retsfølelsen i Danmark burde føre sagen mod piraterne. Ligesom han understreger, at ingen danskere kom til skade.

'Henset til omstændighederne omkring konfrontationen med og pågribelsen af de formodede pirater, herunder at ingen danske soldater kom til skade som følge af det angreb, som de formodede pirater er sigtet for, vurderes yderligere retsforfølgning ikke at være påkrævet af hverken individual- eller generalpræventive hensyn. Der vurderes heller ikke i øvrigt at være hensyn til retsfølelsen i Danmark, som med vægt taler for retsforfølgning her i landet. Samlet set vurderes der på den anførte baggrund ikke at være vægtige almene hensyn, som taler imod tiltalefrafald,' skriver han.