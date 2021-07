Vip-socialister til EM

To medlemmer af Enhedslisten fik en fyrstelig behandling i Parken under EM. Den ene gør det aldrig igen

Enhedslistens Christiansborg-profil Rosa Lund proklamerer taktfast på sociale medier, at hun bestemt ikke havde taget mod gratis billetter til EM-fodbold i Parken.

Men den slags fine fornemmelser havde to af hendes københavnske partifæller ikke.

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen sad nemlig på de allerfineste pladser i Parken til de europæiske mesterskaber i fodbold i slutningen af juni.

Karina Vestergård Madsen og Ali Hansen takkede ja til tilbuddet og indtog vip-området.

Ali Hansen. Foto: Steen Brogaard

Enhedslistens gruppeformand på rådhuset, Karina Vestergård Madsen, forklarer, at hun var afsted for at 'netværke', og fordi 'det var en del af mit politiske arbejde'.

- Jeg brugte en lørdag aften. Nu ved jeg godt, mange fans vil sige, det er en fest. Men jeg gik ikke derind på et tidspunkt, hvor jeg havde udvalgsmøde.

- Det var altså en sur pligt?

- Nej, på ingen måde. Jeg ser det som en stor mulighed, siger Karina Vestergård Madsen og fortæller om en aften, der udviklede sig noget uventet, da Christian Eriksen fik hjertestop på banen.

Kronprinsparret havde selvskab på de fine pladser til Finland-kampen af Enhedslistens gruppeformand. Foto: Jens Dresling

Fodbold og socialisme

- Du er medlem af Enhedslisten. Hvad gjorde du dig af overvejelser om at sidde på en vip-plads?

- Jamen, jeg har svaret dig.

- Du har da ikke svaret på, hvad du gjorde dig af overvejelser i forhold til det værdigrundlag, dit parti står på?

- Der er ikke nogen modsætning mellem at deltage i en fodboldkamp og sikre, at vi har noget foreningsfodbold - og at det får de bedste muligheder - og at være socialist.

- Så man kan godt være vip-socialist?

- Nej, ved du hvad. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, når du ringer mig op, og jeg svarer dig. Så prøver du at få mig til at fremstå som et menneske, som ikke laver et virkelig vigtigt stykke politisk arbejde. Og du vender mine ord.

Karina Vestergård Madsen. Foto: Københavns Kommune

- Mit job er at stille kritiske spørgsmål til din argumentation.

- For mig var det vigtigt - da jeg overvejede, om jeg skulle det her - at jeg ikke ønskede at tage en billet, som kunne være gået til nogle fans, som oprindeligt havde fået billet.

- Københavns Kommune har leveret adskillige billetter tilbage. Du kunne også have leveret din billet tilbage?

- Ja, men den var ikke gået til en fan. Det har jeg undersøgt.

- Hør her, jeg skulle igennem al mulig sikkerhed. Det er ikke sådan, at der bare kunne komme fans ind. Desuden var vip-pladserne slet ikke udfyldt. Der var masser af plads til vip-folk.

- Så det var fint nok, du var der?

- Jeg synes, det var en del af mit politiske arbejde også at deltage i det, lyder det fra Karina Vestergård Madsen.

'Mad og drikke som en fyrste' Ali Hansen nød landskampsbraget Danmark-Rusland fra Parkens bedste pladser. Han forklarer, at en længere beslutningsproces endte med, at han tog afsted. - Først klokken tretten nul, nul gik det op for mig, at jeg fik en VIP-billet, siger Ali Hansen - Så havde du nogle timer til at droppe turen... - Ja, men hvad skulle jeg så gøre med billetten? Jeg spurgte på kontoret, om jeg kunne give den til noge andre. Det kunne jeg heller ikke. Ali Hansen oplyser, at han fik mulighed for at skrive sig på en liste over politikere, som ønskede at komme til fodbold. Herefter ville der være en lodtrækning, fik han oplyst. EM stod længe til at blive ramt af covid-restriktioner, så Parken kun ville blive sparsomt fyldt. Det gav Ali Hansen 'dårlig samvittighed' at tænke på, at han tog pladsen fra andre fodboldfans. Men da myndighederne i sidste øjeblik hævede antallet af tilskuere til 25.000, besluttede han, at han ville bruge sin billet. - Jeg fik i hvert fald ikke en plads for almindelige folk, konstaterer han. - Nej, du fik VIP. - Det var første gang, jeg var i VIP-området. Jeg anede ikke, hvordan man bliver behandlet. - Nu har du så oplevet det, vil du så gøre det igen en anden gang som god socialist? - Hvis jeg selv skulle købe en anden gang, så var den plads man får godt nok exceptionel. Hvilket view, udsigten! Resten er jeg ligeglad med. Mad og drikke som en fyrste. Næste gang vil jeg sige nej, lyder det fra Ali Hansen.