Virak på Borgen om prestigefyldt toppost

Christiansborg summer disse dage af forhandlinger og rygter.

Ikke mindst om den kommende regering. Men i et lokale langt fra Mette Frederiksens (S) forhandlinger i Statsministeriet vil der senere torsdag udspille sig et møde, der bredt blandt folketingsmedlemmerne har mindst lige så stort fokus:

Nemlig spillet om posten som formand for Folketinget; den højeste stilling i riget efter dronningen med dertilhørende formandslejlighed, chauffør og statsministerløn.

De nye formænd for folketingsgrupperne mødes torsdag for at aftale, hvem der skal nuppe det eftertragtede 'konge-ben'.

Men efter en hob af erfarne nestorer fra de store partier har forladt Christiansborg - herunder tidligere formand Henrik Dam Kristensen, Bertel Haarder og Marianne Jelved - er kampen om den prestigefyldte post pivåben.

Og det er sjældent set.

Både fraværet af rutinerede kræfter samt de igangværende forhandlinger om en eventuelt bred regering skaber maksimal usikkerhed om, hvilket parti og sågar hvilken blok posten skal tilfalde.

Midlertidig formand

I 2015 landede de gyldne kæder hos Pia Kjærsgaard (DF) i en del af konstitueringen efter Dansk Folkepartis kanonvalg, selvom Venstre vandt regeringsmagten.

Men rævekager om folketingsformandsposten, der klappes af i spillet om regeringsmagten, holder ikke, hvis det står til Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

Og det kan være nødvendigt at indsætte en midlertidig folketingsformand.

- Jeg er meget usikker på, hvordan processen kommer til at være. Jeg vil tro, at det ender med en midlertidig formand i første omgang. For vores opbakning til en endelig formand kommer ikke gratis, siger Peder Hvelplund til Ekstra Bladet.

Hvis en midlertidig formand indsættes, skal vedkommende selv frivilligt fratræde eller væltes efter krav fra minimum 60 folketingsmedlemmer om et nyvalg.

Mandater koster

Ifølge den genvalgte Enhedslisten-profil kan den model dog være nødvendig, før at Enhedslisten kan bakke op om en kommende permanent formand.

- Enhedslistens mandater koster i en konstitueringsaftale om de andre formandsposter i udvalg. Man kan ikke bare tage for givet, at vi bakker op om en formand for Folketinget, før det hele falder på plads.

Lars Løkke Rasmussen er nævnt som mulig formand for Folketinget. Foto: Philip Davali

Flere på Christiansborg har også peget på muligheden for, at Moderaterne - som lige nu kæmper for at komme i en bred regering med en central ministerpost til Lars Løkke Rasmussen - selv kunne overtage formandsposten i Folketinget med Løkke i spidsen.

Men den idé afmonterede hovedpersonen selv eftertrykkeligt i valgkampen:

- Jeg så f.eks. på et tidspunkt nogen, der skrev: 'Så kan de gøre ham til formand for Folketinget'. Altså what? Ding-dong, lød det fra Løkke på spørgsmålet fra Politiken om, hvorvidt han ville være formand for tinget.

