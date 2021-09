Virksomheder får flere år til at tilbagebetale coronalån

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at give de virksomheder, der har optaget lån fra staten i form af blandt andet udskudt moms, mere tid til at betale dem tilbage.

Det oplyser Skatteministeriet.

- Regeringen ønsker at hjælpe de virksomheder, som kan være i en svær situation, nu hvor tilbagebetalingen af lånene forfalder, skriver skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen er der tale om omkring 61.000 lån til virksomhederne for knap 23,5 milliarder kroner, der nu får lempeligere vilkår.

Fristen for at betale pengene tilbage fra momslån bliver udskudt til 1. april 2022. Og samtidigt bliver der lavet en afdragsordning, så virksomhederne kan samle deres lån - der også tæller ubetalt A-skat, hos Skatteforvaltningen og afdrage frem til 1. april 2024.

Afdragsordningen vil have en rente på 0,7 procent om måneden - 8,4 procent om året. Det skal bevirke, at staten ikke bedriver unfair konkurrence med bankerne samt give incitament til at afdrage på gælden.

Under coronakrisen gav Folketinget virksomheder, der blev hårdt ramt af nedlukninger og manglende kunder, mulighed for ikke at betale for eksempel skyldig moms.

Det skete for at sikre, at virksomhederne ikke i en kritisk situation skulle trække penge ud for at betale staten.

Den ubetalte skat blev så et lån, som virksomhederne havde på deres skattekonto.

Frygten har været, at virksomheder på stribe ville gå konkurs, hvis de pludseligt skulle betale pengene tilbage i en situation, hvor de er ved at kæmpe sig ud af krisen.

Som led i aftalen har Folketinget lavet et forståelsespapir med brancheforeningen FinansDanmark om, at bankerne vil være nådige over for selskaberne i takt med, at hjælpelånene bliver udfaset.

- Hensigten har hele tiden været, at vi skal tilbage til en almindelig situation, hvor virksomheder, der har brug for likviditet, går i deres bank og får et lån.

- Den ambition deler Finans Danmark, og derfor har vi givet hinanden håndslag på, at bankerne vil tilbyde virksomhederne lån på rimelige vilkår, skriver Morten Bødskov.