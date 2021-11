Voksen-skældud: Har afleveret hånd-noter - men alt for sent

En ny, potentiel sprængfarlig udvikling rammer nu sagen om aflivning af alle mink i Danmark:

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i sin ministertid skrevet håndskrevne referater i citat-form fra centrale møder i regeringen sidste efterår.

Det er kommet frem fredag eftermiddag i Minkkommissionen.

Her har Magnus Heunicke for kort tid siden læst op af sit referat af regeringens Økonomiudvalgsmøde d. 30. september 2020, hvor det for første gang drøftes bredt i regeringstoppen at slå alle mink ned.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Kragetæer

Men referaterne, der er svære at tyde og kræver Magnus Heunickes egen oplæsning for at forstå noterne, er blevet afleveret alt for sent i forløbet.

Minkkommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, har i kommissionen uddelt gedigne voksen-skældud til Heunicke, da referaterne f.eks. ikke var kommissionen i hænde, da den udspurgte Mogens Jensen så sent som 11. november.

Heunicke og Sundhedsministeriet er tidligere blevet bedt om at udlevere alt materiale til kommissionen, men har altså i den forbindelse ikke fundet det relevant at indlevere sine håndskrevne noter fra blandt andet mødet 30. september 2020.

Dem har han først indleveret for ganske nylig.

- Forstår du godt, hvor jeg vil hen? I bliver bedt om at udlevere alt materiale, og så er der bl.a. et meget omfattende håndskrevet notat, som ikke kommer frem, lyder det fra udspørger Jakob Lund Poulsen.

- Ja. Vi vurderede, at det nok var relevant, siger Magnus Heunicke, der er tydeligt beklemt.

- Det er så sandelig relevant, udbryder udspørger Jakob Lund Poulsen.

- Det havde også været relevant at have, da vi udspurgte Mogens Jensen, lyder det surt fra udspørgeren.

Undervejs tager Heunickes bisidder, Jonas Christoffersen, ham i forsvar:

- Magnus Heunicke har altid opfattet det som sine egne notesbøger, ikke ministeriets, siger han.

Gjort det i årevis

Selve noterne er skrevet i røde kinabøger, som Magnus Heunicke fortæller, at han altid har skrevet i løbet af møder for at huske, hvad der bliver sagt.

Denne disciplin er socialdemokraten også kendt for fra sin deltagelse i Socialdemokratiets gruppemøder, hvor mange gruppemedlemmer anonymt frygter en dag at blive hængt til tørre for ting, de har sagt på de interne møder.

13 sider fra 3. november

Ifølge Jakob Lund Poulsen er der 13 siders noter fra det afgørende møde i koordinationsudvalget d. 3. november 2020. Disse er endnu ikke læst op.

Opdateres ...

Finansminister Nicolai Wammen efter afhøring i minkommissionen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til 'Ingen kommentarer' herunder eller i din foretrukne podcastapp. I denne uge handler det udelukkende om Dansk Folkeparti. Kom med ind bag de lukkede døre med en af Ekstra Bladets journalister.