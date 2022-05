Vold og voldtægtsanklager på Herlufsholm

Et svar til Folketinget viser, at politiet har registreret en lang række sager om grove overgreb på kostskolen Herlufsholm de sidste 10 år.

Kostskolen er kommet i kritisk søgelys efter, at en række tidligere elever i en dokumentar stod frem og fortalte om overgreb og en kultur præget af vold.

- Fra den 1. januar 2012 til den 17. maj 2022 er registreret i alt 10 forhold omhandlende vold, voldtægt eller blufærdighedskrænkelser begået på Herlufsholm Skole og Kostskole, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i svaret.

Fire voldtægtsanmeldelser

I svaret skriver politiet, at der er 'registreret fire anmeldelser om voldtægt og en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse begået på Herlufsholm Skole og Kostskole.'

Tre af sagerne om voldtægt er politiet ikke gået videre med, da man ikke har vurderet, at den sigtede ville kunne blive dømt.

I den sidste sag om voldtægt og i sagen om blufærdighedskrænkelse er der afsagt dom ved byretten, der dog er anket.

Voldssager

I de fem sager om vold er fire af dem anmeldelser. En af dem mod en elev, der var på vej væk fra skolen. Resten 'inde på Herlufsholm Skole og Kostskole'.

Tre af sagerne kører stadig ved politiet og der er rejst tiltale for vold i én af dem. En fjerde sag er opgivet, da man ikke kunne 'identificere en gerningsperson'.

- Den sidste sag vedrører en henvendelse om vold, som eleven ikke efterfølgende har ønsket at anmelde, hvorfor henvendelsen på nuværende tidspunkt er oprettet om en intern orientering, skriver politiet.

Grove anklager

Svarene er kommet efter, at TV2 viste en særdeles kritisk dokumentar om kulturen på netop Herlufsholm.

I dokumentaren kom det frem, at flere elever har oplevet tæsk, mobning og sågar seksuelle krænkelser som en del af hverdagen på kostskolen.

En elev beskriver, at det var 'normalt', at elever blev udsat for overgreb om natten, hvor de blev holdt fast og fik stukket fingre op i numsen af ældre elever.

Efterfølgende opfordrede politiet til, at nuværende såvel som tidligere elever ville henvende sig, hvis de ønskede at anmelde, at de har været udsat for strafbare forhold - eksempelvis voldsepisoder eller psykisk vold under deres ophold på Herlufsholm Skole.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyste i samme omgang, at man ville undersøge de episoder, der nævnes i dokumentaren.

