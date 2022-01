Voldsom Messerschmidt-modstand: DF'ere truer med at skride

Dansk Folkeparti risikerer at blive splittet i to.

Sådan lyder det fra DF-profilen Marie Krarup, der taler bramfrit om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver ny formand.

Det siger hun til Jyllands-Posten.

Falder valget på Morten Messerschmidt, vil flere DF'ere søge nye veje, mener Krarup.

- Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti, siger integrationsordføreren til mediet.

Marie Krarup, der har siddet i Folketinget for DF i 10 år, understreger, at det er en reel mulighed, at flere vil skride fra Dansk Folkeparti for at etablere et nyt parti.

Hun bekræfter, at hun ikke er alene om at have de overvejelser.

Flere vil blive løsgængere

Det er dog ikke alle Messerschmidt-modstanderne i DF, der overvejer et nyt parti ifølge Jyllands-Posten.

Flere anonyme kilder har angiveligt fortalt, at de vil bryde ud af partiet og blive løsgængere, hvis Messerschmidt bliver formand.

Der er dermed tale om en åben splittelse i partiet, idet flere DF-profiler allerede har givet Messerschmidt deres støtte.