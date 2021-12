Voldsom modtagelse af Mette F.: Mødt med fuckfingre og tilråb

Torsdag vidner statsminister Mette Frederiksen for første gang i Minkkommissionen om hendes rolle i aflivningen af alle mink i Danmark.

Hvor der ved de øvrige afhøringer i kommissionen har været relativt fredeligt ved Retten på Frederiksberg, hvor afhøringerne foregår, var der anderledes uro foran retten torsdag morgen.

Her var omkring 200 demonstranter nemlig mødt op for at vise deres utilfredshed med statsministeren, og fra morgenstunden blev der således spillet høj musik fra den brogede skare, der blandt andet omfattede folk fra landbruget og protestbevægelsen Men in Black.

'Landsforræder'

Omkring klokken 8.40 ankom Mette Frederiksen, og det var langt fra nogen varm velkomst, der ventede statsministeren.

Den høje musik blev forsøgt overdøvet med højlydte tilråb og buhen, og blandt tilskuerne blev der blandt andet råbt 'landsforræder' efter Mette Frederiksen, mens hun gik forbi omgivet af livvagter.

På vej ind i retten havde statsministeren dog tid til at stille sig op og kortvarigt tale til nogle af de fremmødte medier, inden hun bevægede sig ind i retsbygningen.

Du kan se episoden, hvor Mette Frederiksen ankom, i videoen over artiklen.

Minkkommissionen er i skrivende stund stadig i gang med at afhøre Mette Frederiksen. Det kan du følge med i her.