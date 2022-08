Voldsomme uroligheder i Bagdad: 350 kvæstet og 15 dræbt

Der udbrød mandag voldsomme uroligheder i Iraks hovedstad Bagdad.

Flere personer blev dræbt, efter at Iraks magtfulde shialeder Moqtada al-Sadr 'endegyldigt' trak sig ud af politik.

- Jeg har besluttet, at jeg ikke vil blande mig i politik, skriver den indflydelsesrige al-Sadr på sociale medier.

Det førte øjeblikkeligt til tumult. En rivaliserende shiamuslimsk gruppe, der støtter Iran, åbnede ild i hovedstaden.

Skyderiet begyndte, da tilhængere af al-Sadr belejrede dele af parlamentet, hvor de med reb og sten byggede beskyttelsesbarrierer. En del demonstranter trængte ind i parlamentet.

Kilder i sundhedsvæsnet oplyser mandag aften, at mindst 15 personer er blevet dræbt af skud, mens omkring 350 demonstranter er komme til skade. Nogle som følge af skud og andre som følge af at have inhaleret tåregas.

Stormede parlament

Moqtada al-Sadr var leder af den mest populære gruppe ved Iraks valg i oktober. Siden da har den politiske situation i landet dog været fastlåst.

- Jeg annoncerer hermed min endelige tilbagetrækning, skriver han mandag i en udtalelse på Twitter ifølge Reuters.

Ifølge AFP tilføjer han, at han ikke længere 'vil blande sig i politiske sager'.

Moqtada al-Sadrs gruppe fik ved valget i oktober 73 af parlamentets 329 pladser.

Efter lang tids politisk krise i landet besluttede den religiøse leder i juni dog at trække sig selv og alle gruppefæller fra parlamentet.

Det skulle efter planen give en løsning på den politiske stilstand.

Handlingen gjorde dog Moqtada al-Sadrs tilhængere utilfredse. De kritiserede, at en anden blok fik mulighed for at danne regering.

To gange i slutningen af juli stormede al-Sadrs tilhængere Iraks parlament.

Al-Sadr har i årevis haft en fremtrædende rolle i irakisk politik.

Mandagens udmelding kommer, efter at han i weekenden opfordrede 'alle partier' til at trække sig fra deres regeringsposter.

Den politiske krise i Irak betyder, at der i løbet af knap et år ikke er blevet fundet hverken en ny regering, ny premierminister eller ny præsident.