Voldsomt angreb fra kollega: Hvornår reagerer SØIK?

SF-profilen Margrete Auken er ved at være godt træt af at vente på at Statsanklageren for International og Økonomisk Kriminalitet i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, tager sig sammen og rejser en sag mod Morten Messerschmidt.

For 11 måneder siden afleverede EU’s antisvindel-enhed OLAF sin efterforskning af Meld og Feld-sagen til den danske anklagemyndighed.

I sagen som Ekstra Bladet i sin tid afslørede, slår antisvindelenheden fast, at medlemmer af Meld og Feld direkte har benyttet pengetankene til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'.

Det skete mens mens Messerschmidt og Anders Vistisen stod i spidsen for det europæiske parti Meld og den tilhørende fond Feld.

Sagen er nu overdraget til det danske bagmandspoliti, som nu skal vurdere, om der skal tages retslige skridt.

Frygter sagen droppes

Men efter at have haft materialet i mere end 11 måneder, har Bagmandspolitiet hverken besluttet at rejse tiltale eller droppe sagen mod DF-næstformanden.

'Hvornår agerer Bagmandspolitiet på anmeldelsen mod Morten Messerschmidt om svindel med EUpenge? OLAFs har lavet den grundige efterforskning så hvorfor så lang tavshed? Danmark må ikke havne blandt lande der bare skrotter OLAFs anklager,' tordner Margrete Auken på Twitter.

'På kanten af skandale'

Det er ikke kun Margrete Auken, der er stærkt utilfreds med, at der endnu ikke er kommet en afklaring på sagen mod Messerschmidt.

Tidligere har Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell kaldt anklagemyndighedens passivitet for en spirende skandale.

'(...) det er på kanten af en skandale, at denne sag nu har været undervejs i fem år, og der er stadig ikke er truffet juridisk afgørelse i den. Først var det i EU, sagen blev undersøgt, og man måtte på korte og bistre kommentarer fra EU’s talskvinde forstå, at det drejede sig om en alvorlig sag,' skrev Hans Engell for nyligt om sagen i en kommentar her på Ekstra Bladet.

Få et overblik over sagen nedenfor.