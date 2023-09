Voldsomt populært: Titusinder flere end ventet trækker sig

For ældre, nedslidte danskere er det entydigt positivt, at man med en lægeattest i hånden kan får lov til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Men for Socialdemokratiet og regeringen er ordningen nu blevet et problem.

Langt flere end ventet udnytter nemlig seniorpensionen. Det viser friske tal, som beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sendte ud torsdag, mens alle var optaget af præsentationen af finansloven.

- Vi har set en markant højere tilgang af borgere til seniorpensionsordningen, end man forventede, da man lavede ordningen, skrev ministeren i en kortfattet pressemeddelelse.

Vælter ind

Seniorjobordningen blev indført i 2020 og giver danskere, der har op til seks år til pensionen og lægens ord for, at de ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen, ret til at trække sig tilbage og modtage små 20.000 kroner om måneden.

Da man lavede ordningen forventede man, at omkring 18.000 ville være på seniorpension i 2025. Men tallene viser, at 19.200 var på den i 2022. Og derfor er estimatet for 2025 nu, at 30.000 vil være på ydelsen i 2025.

Det er noget, der kan give regnedrengene i Finansministeriet sved på panden og det er da heller ikke glæde over, at så mange ældre, nedslidte borgere nu får et par ekstra, rolige år, Ane Halsboe-Jørgensen (S) fokuserer på i nyheden.

- Derfor (grundet de flere på ordningen end ventet red.) er det ikke hensigtsmæssigt at lempe reglerne, som nogle nu foreslår, skriver hun.

Egen ordning

Når Ane Halsboe-Jørgensen skriver ''som nogle nu foreslår' dækker det over en udvidelse af ordningen, som Socialdemokratiet selv aftalte med et flertal i Folketinget i 2020. Men som partiet nu har forladt.

Spurgt om, om det for en socialdemokrat ikke er positivt, at nedslidte ældre kan trække sig tilbage, siger Ane Halsboe-Jørgensen:

- Jeg er meget optaget af, at folk, der ikke kan arbejde mere, dem griber vi. Men jeg synes også det er ansvarligt at følge de her ordninger, og at hvis de eksploderer, som vi ser nu, så skal man finde pengene.

- Det er ikke dårligt, at folk bruger de ordninger, der er. Men politisk har vi et ansvar for at have en balance i de ordninger, vi laver.

Fremtiden

Regeringen har varslet, at den vil slå seniorpension og retten til tidlig tilbagetrækning sammen. Dog så seniorpensionen først kan fås tre år før pensionen og med en lavere ydelse.

Det skal forhandles i en trepartsaftale, men regeringens plan står ved magt:

- Nu starter vi på en frisk med at se på, hvordan ordningerne hænger sammen. Det er stadig ambitionen at slå ordningerne sammen, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- En kæmpestor langemand til de nedslidte

At regeringen har aflyst den ellers aftale udvidelse af seniorpensionen får ikke mange rosende ord med sig fra de tidligere aftalepartnere.

Og det bliver samtidigt set som et dystert signal forud for de forhandlinger om tilbagetrækning, der forventes at starte til efteråret.

- Det er en kæmpestor strittende langemand fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet lige op i fjæset på de danskere, der har kunnet se frem til at bruge seniorpensionen, siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Nick Zimmermann, og fortsætter:

- Socialdemokratiet er fuldstændigt ligeglade med de nedslidte, når der ikke er valgkamp.

Godt nyt

Enhedslistens Victoria Velasques mener, at den droppede udvidelse af seniorpensionen viser, at regeringen har tænkt sig alt andet end at gøre det lettere for nedslidte ældre at trække sig.

- De starter med at fjerne penge fra området, som vi allerede troede var der. Samtidigt har de ikke sat én krone af på finansloven til forhandlingerne. Så udgangspunktet for forhandlingerne er allerede dårligere end før sommerferien.

- Det er et klart signal om, hvilken side regeringen stiller sig på, når de lige om lidt skal forhandle med arbejdsgivere og arbejdstagere, siger hun.

Læs her om, hvordan Socialdemokratiet er vendt på en tallerken, når det kommer til de nedslidte:

