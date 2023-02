Von der Leyen: Russiske propagandister vil blive ramt af sanktioner

Ruslands 'propagandister' vil blive omfattet af den tiende sanktionspakke i EU.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag i Bruxelles.

Dermed løfter von der Leyen lidt af sløret for den næste omgang af sanktioner, som ventes at blive offentliggjort inden 24. februar. Det er årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

- I de næste dage vil vi foreslå den tidende sanktionspakke. Vi vil foreslå sanktioner mod en række politiske og militære ledere. Men kære Zelenskyj, vi har også lyttet meget til din besked, da vi besøgte Kyiv i sidste uge.

- Derfor vil vi rette sanktioner mod Putins propagandister, siger Ursula von der Leyen.

Dermed tager hun fat i EU's tiltagende kamp mod Ruslands 'misinformation' og 'løgne' om krigen i Ukraine. De har til formål både at sikre intern støtte i Rusland til krigen og svække modstanden mod Ruslands invasion i andre lande, fastslog EU's udenrigschef, Josep Borrell, da han tirsdag fremlagde en rapport om udfordringen.

Den bygger på 15.000 eksempler på russisk misinformation, som er indsamlet siden 2015.

- Propagandisternes løgne forgifter det offentlige rum i Rusland og i udlandet. Du insisterede på, at der skal ske noget. Vi har hørt dig, og nu går vi efter dem, siger Ursula von der Leyen til Zelenskyj.

På pressemødet i Bruxelles fastslog Zelenskyj, at der også er brug for flere sanktioner mod den russiske droneindustri.

- Rusland skal ikke have mulighed for at ramme ukrainske byer, siger Zelenskyj.

Han ønsker derfor sanktioner mod ikke bare droneindustrien, men også den teknologiske sektor i Rusland, som understøtter luftangreb på Ukraine.