Vraget over 'løgn': Nye oplysninger bakker ham op

Nye Borgerlige beskyldte politibetjent Hans Blaaberg for at tale usandt, da de for to uger siden vragede ham som spidskandidat. Oplysninger fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed bakker imidlertid op om hans forklaring

Politibetjent Hans Blaaberg har talt 'usandt' og forsøgt at 'dække over en sag mod ham'.

Sådan lød det, da Nye Borgerlige for to uger siden vragede ham som deres spidskandidat i Københavns Storkreds på baggrund af en anmeldelse indgivet til DUP.

Men nu viser det sig, at partiet kan have truffet beslutningen på et forkert grundlag, skriver Jyllands-Posten.

Anmeldt til DUP

Hele miseren startede som nævnt med en anmeldelse af Hans Blaaberg til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Både Jyllands-Posten og B.T. erfarer fra unavngivne kilder, at anmeldelsen går på, at politikeren skulle have brugt politiets systemer til at finde personlige oplysninger om sin ekskæreste og hendes søn for at kunne møde op, hvor de befandt sig.

Den blev angiveligt indgivet, efter at Blaaberg var til stede ved en retsbygning samtidig med ekskæresten.

Ifølge Nye Borgerlige var det dog slet ikke indholdet af anmeldelsen, men nærmere det faktum, at Hans Blaaberg havde holdt den skjult, der gjorde udslaget for, at de nedlagde hans kandidatur.

Intern mail

Det fremgår af en intern mail, der blev sendt til partiets kredsmedlemmer, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Anklagen er indgivet i midten af maj. Sagen er igangsat i slutningen af juni. Ifølge vores oplysninger er Hans Blaaberg for mere end en måned siden blevet orienteret om sagen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed,' lyder det blandt andet i mailen, der blev sendt ud i august.

Den organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, skrev ydermere, at Nye Borgerliges hovedbestyrelse havde mødt anmelderen og var blevet gjort bekendt med sagens baggrund og indhold.

Men han understregede, at det altså ikke var sagen i sig selv, der lå til grund for beslutningen:

'Årsagen er, at Hans Blaaberg, da han blevet konfronteret af hovedbestyrelsen med, at denne sag var under opsejling, konsekvent har nægtet, at en sådan sag overhovedet eksisterede,' skrev han i mailen.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse består af blandt andre formand Pernille Vermund samt medstifter Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og Mette Thiesen. Arkivfoto: Jens Dresling

Var ikke orienteret

Over for Jyllands-Posten og sidenhen Ekstra Bladet meddeler Den Uafhængige Politiklagemyndighed dog nu, at Hans Blaaberg først blev gjort bekendt med sagen langt senere, end Nye Borgerlige påstår - nemlig dagen inden han blev vraget.

DUP 'efterforsker en sag mod Hans Blaaberg for uberettiget brug af politiets registre,' skriver kontorchef i myndigheden Claes Vestergaard til Jyllands-Posten og tilføjer, at Blaaberg blev orienteret herom 24. august 2022. Sagen er derfor endnu ikke afgjort.

- Det her viser jo netop, at jeg ikke er en løgner, og at det er partiet, der har talt usandt, siger Hans Blaaberg til Ekstra Bladet.

Jyllands-Posten har også spurgt politiet, om Hans Blaaberg var på job den dag ved retten, hvor hans ekskæreste befandt sig der. De bekræfter over for mediet og senere Ekstra Bladet, at Blaaberg 'havde et tjenestepligtigt ærinde i retten den pågældende dag, den 13. maj'.

Det samme fortæller Hans Blaaberg til Ekstra Bladet.

- Jeg var i retten den dag på en politimæssig opgave i forbindelse med en anden sag.

Han afviser desuden at have misbrugt politiets systemer.

Rygter florerede

Til Ekstra Bladet fortalte Hans Blaaberg i forbindelse med nyheden om, at han blev vraget, at han først blev bekendt med anmeldelsen, da han selv tog kontakt til DUP.

- Der var nogle rygter om en anmeldelse, men jeg havde ikke fået noget at vide. Så jeg kontaktede DUP og fik bekræftet anmeldelsen, men fik også at vide, at de ikke engang var gået i gang med at kigge på den endnu, fortalte han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Nye Borgerlige. Vi vil blandt andet gerne spørge, hvorfor de ikke ventede med at nedlægge Hans Blaabergs kandidatur, til de havde flere oplysninger i sagen.

Vi vil også gerne høre, hvordan de forholder sig til oplysningen om, at Blaaberg først blev orienteret af DUP langt senere, end hvad partiet påstod, samt om de fortryder deres håndtering af sagen.

Nye Borgerlige afviser at stille op til interview med begrundelsen, at Blaaberg ikke længere er en del af partiet, fordi han har meldt sig ud.