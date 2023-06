Vranten Løkke: Det er Folkemøde ikke pressemøde

Ekstra Bladet har i over en uge forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen om en speget aftale, han indgik med ATP som finansminister i 2008.

Aftalen har fået stærk kritik af Statsrevisorerne, der vurderer at den koster Danmark 1,24 milliarder kroner om året og over 35 milliarder kroner i alt.

Ekstra Bladet vil gerne have svar fra Løkke om, hvad han lovede ATP, hvorfor aftalen skulle være omgærdet af den dybeste hemmelighed og hvad han siger til, at have nedkastet så stor en udgift over staten.

Men Lars Løkke Rasmussen ville ikke svare på spørgsmål, efter han ellers havde haft godt gang i kæbetøjet i 30 minutter hos sin gamle chef Anders Fogh Rasmussen i det centrale Allinge.

- Nu er det jo Folkemøde - ikke pressemøde - vi er til, sagde en bister Lars Løkke Rasmussen.

