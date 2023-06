Vrede i Venstre-land: - De er nogle skvatmikler!

'Forkasteligt' og 'en kæmpe hån mod Folketinget'.

Der var ikke grænser for, hvor utilgiveligt den socialdemokratiske regering havde handlet i sagen om de slettede sms'er i minkskandalen.

Men nu har piben fået en anden lyd hos Venstre. Her mener fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at han har gjort alt, hvad han kan for få beskederne genskabt.

Den køber man dog ikke i 'Venstreland'.

Løftebrud

På et pressemøde mandag aften meddelte Troels Lund Poulsen nemlig, at han ikke vil kontakte Apple for at få at undersøge muligheden for at genskabe S-toppens mink-sms'er.

Det vækker vrede hos flere vælgere, som Ekstra Bladet møder på gågaden i en række vestjyske Venstre-byer:

- De er nogle skvatmikler! De holder jo ikke deres løfter. Det er min holdning til det, lyder det skarpt fra 75-årige Erik Fogh Rasmussen på gågaden i Ringkøbing.

- Venstre må simpelthen tage sig sammen. De slikker hende (Mette Frederiksen, red.) jo i røven, indskyder konen Bodil Marie Rasmussen.

Ægteparret Erik Fogh Rasmussen, 75 år, og Bodil Marie Rasmussen, 71 år, er vrede over Venstres håndtering af sms-sagen. Foto: Ernst van Norde

Ryster på hovedet

Også i Holstebro ryster nogle Venstre-folk på hovedet over Troels Lund Poulsens manglende handlevillighed.

- Vi skal gøre alt, vi kan for at komme til bunds i denne sag. Det skylder vi alle de mennesker, som har mistet deres livsgrundlag, fordi erstatningen er jo ikke kommet endnu. Det er for dårligt!

- Lige pludselig kommer de med i en regering med Socialdemokratiet, og nu er de vendt på en tallerken, raser 70-årige Karl Kristian Madsen blandt andre foran midtbyens Imerco-forretning.

Karl Kristian Madsen lufter også sin utilfredshed. Foto: Ernst van Norde

Ryd helt op

Han bakkes op af 71-årige Søren Ebbesen, som Ekstra Bladet møder foran Matas i det centrale Holstebro.

- Når man nu er i gang med at rydde op, hvorfor får man så ikke ryddet helt op. Lad os få belyst sagen ordentligt, så vi kan få det hele frem. Jeg synes ikke, at det er at gøre nok. Det hele skal frem.

Søren Ebbesen gav Venstre sin stemme ved seneste valg, fordi det var den 'mindst ringe' af alle partier. Foto: Ernst van Norde

Kan stille spørgsmål

I både Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune stemte hver fjerde vælger ved seneste folketingsvalg i 2022 på netop Venstre, som her krævede hver en sten i minkskandalen, herunder de slettede sms'er, vendt.

- Jeg har valgt det parti, fordi det måske ikke er det bedste, men det er det mindst ringe. Uanset hvad, så synes jeg, at vi skal have det frem. Hvis der lægger noget, der kan belyse sagen endeligt, så lad os få det frem. Ellers vil der altid være nogen, som vil stille spørgsmål, lyder det videre fra Søren Ebbesen.

Morten Bramming mener til gengæld, at det er på tide at komme videre fra minksagen. Foto: Ernst van Norde

Nok er nok

Der er dog også enkelte Venstre-vælgere, som mener, at nok er nok nu.

- Jeg synes, vi har brugt meget tid på at snakke om de sms'er. Man burde have taget hånd om det på en anden måde. Vi skal til at komme videre nu. Der er brugt meget tid og snak om noget, som vi skal videre med nu, lyder det fra 51-årige Morten Bramming.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) orienterede mandag aften Folketingets partier om, at sms'er i minksagen ikke kan genskabes. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Tavse lokalformænd

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra en række lokalformænd i en række jyske kommuner, men her er der yderst tavst.

'Ingen kommentarer', får de fleste fremstammet, før de smider røret på.

Troels Lund Poulsen 'ved ikke lige hvordan og hvorledes man kontakter Apple' og afviste på et pressemøde fredag at række ud til techgiganten for at få hjælp til at genskabe de slettede sms'er sendt fra Mette Frederiksen iPhone Troels Lund Poulsen vil ikke kontakte Apple, selvom han gerne vil genskabe de slettede sms'er.

Ikke med Ekstra Bladet

Byrådsmedlem i Struer Byråd Marianne Bredal går dog lige skridtet videre.

- Jeg har en holdning til gårsdagens pressemøde, og hvad der kom frem, men jeg har ikke lyst at dele min holdning med Ekstra Bladet.

Tirsdag lyder vurderingen fra Apple-ekspert Torben Vognsen, at techgiganten ikke kommer til at hjælpe med at genskabe blandt andre Mette Frederiksens sms'er .