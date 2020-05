Vrøvlehoved: Støjberg tumler rundt

Det drejer sig ikke om jura. Det drejer sig om sandhed.

Inger Støjbergs udspørger, Lars Kjeldsen, leverede i går Instrukskommissionens nuværende mission i bouillonterning.

Sagen om adskillelsen af de unge asylpar i 2016 har nemlig efterhånden taget en drejning, hvor alt handler om, hvorvidt kommissionen og offentligheden tror på Inger Støjberg - eller ej.

Selv erkender Inger Støjberg da også, at hun har sejlet rundt i forklaringerne.

- Det er ikke mit fineste øjeblik.

- Noget af det her var noget vrøvl, siger hun med henvisning til et interview i Politiken i maj 2017.

Upræcist

Men også ved andre lejligheder fremstår hendes tidligere forklaringer i bedste fald nu besynderlige.

Kommissionen borede også i et Facebook-opslag, hvor Inger Støjberg ligeledes maj 2017 skrev, at hun havde ændret praksis som følge af kritik fra ombudsmanden.

Den forklaring lægger hun afstand til i dag. Udspørger Lars Kjeldsen bed sig fast. Det førte til denne ordveksling i retslokalerne på Frederiksberg:

- Du skriver, at beslutningen blev kendt ulovlig af ombudsmanden, og 'jeg blev tvunget til at ændre praksis'. Hvad var det for en praksis, du blev tvunget til at ændre?

- Det er upræcis beskrevet, svarede Støjberg.

- Er der ændret praksis?

- Det er derfor, jeg siger, det er upræcist.

- Hvorfor har den praksis sneget sig ind her?

- Det kan jeg ikke sige.

- Der må være en grund til, at du har skrevet det?

- Det er upræcist.

- Så du ændrede ikke praksis?

- Jeg kan henholde mig til de ting om ministernotatet, jeg sagde i går. Det tænker jeg ikke, vi skal gå igennem, lød det fra Inger Støjberg.

Gængs opfattelse

Allerede to uger efter den ulovlige instruks blev udsendt, undlod hun i et svar til Folketinget at fortælle, at hun kørte sagen i to spor, sådan som hun forklarer i dag.

- Når man spørger politisk, så får man også et politisk svar, forklarede hun.

Naser Khader (K), der havde stillet spørgsmålet, havde jo ikke spurgt specifikt til, hvorvidt parrene fik individuel sagsbehandling. Derfor var på svaret på dette spørgsmål og ved efterfølgende åbne samråd 'ikke fyldestgørende', måtte kommissionens forstå.

Udspørger Kjeldsen undrede over den åbenlyst mærkværdige skelnen mellem retvisende og politiske svar. Kommissionen derfor fandt hurtigt Folketingets håndbog frem, hvor der ikke foretages en sådan sondring. Straks ændrede Støjberg igen forklaring:

- Det er en gængs opfattelse, lød det nu.

Støjberg hastede hjem

Inger Støjberg udviste igen sine evner for hurtig acceleration foran Retten på Frederiksen efter endt afhøring i Instrukskommissionen.

Søndag sagde hun ikke et eneste ord til pressen, inden hun i et tempo som en smuttet mandel hoppede ind i en ventende Mercedes og kørte væk.

Mandag afså Venstres næstformand dog 30 sekunder til at sige et par ord, inden hun drejede om på hælen og gled ind på bagsædet.

- Jeg har kunnet godtgøre, at der har været et lovligt grundlag, når jeg ville beskytte pigerne, og jeg er glad for, at jeg har haft to dage til at sige det, lød det fra Støjberg.

Det 'lovlige grundlag', som Støjberg omtaler, er et såkaldt 'minister-notat', som er det nye, store mysterium i sagen.

Støjberg underskrev notatet, dagen før hun udsendte en ulovlig instruks om, at alle kvindelige asylsøgere mellem 15 og 18 år skulle skilles fra deres mænd uden at blive hørt eller vurderet af en sagkyndig.

Minister-notatet har Støjberg aldrig omtalt, selvom hun er blevet spurgt til det i fire år.

Pointen i det er, at man ikke skal følge den hårde linje, som Støjberg kommunikerede i offentligheden, til punkt og prikke.

Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor Støjberg bryster sig af at have reddet barnebrude, hvis hun - uden at sige det til nogen - har skrevet under på, at alle par ikke skulle skilles ad.

Og så selvfølgelig det helt åbenlyse: Hvorfor har hun ikke nævnt notatet før?

Kommissionen sluttede Støjbergs afhøring af med at sige, at de måske vil genindkalde hende senere.

