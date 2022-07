VU: Ellemann svigter principperne

Venstres Ungdom er langt fra imponeret over, at Venstre pludseligt ikke vil kæmpe for at afskaffe Arne-pensionen

Det var en skidt overraskelse for Venstres Ungdoms formand, Maria Ladegaard, at hendes parti tirsdag pludseligt vendte på en tallerken og nu ikke vil afskaffe Arne-pensionen efter et valg.

Hun anklager partitoppen for at svigte principperne for at have en bedre chance for at vinde magten til det Folketingsvalg, der forventes efter sommerferien.

- Vi er ikke super imponeret over denne her kovending, for at sige det mildt.

- Grundlæggende mener vi, at folk, der kan gå på arbejde, skal gå på arbejde. Det er et sundt princip, som Venstre også har fulgt alle de år, man har været et parti. Så det er overraskende, at man nu lægger sig et helt andet sted.

- Vi har det sådan med principper, at de gerne skal tælle både i på solskinsdage, regnvejrsdage og når der snart er valg, siger Maria Ladegaard.

Hårdt for motivationen

Hun understreger, at Venstre har brugt flere år på at argumentere imod Arne-pensionen. Hvilket VU da også havde regnet med, at man ville fortsætte med.

- Jeg synes desværre det vidner om, at man ikke helt ved, hvad man skal bruge magten til. Vil man i statsministeriet for at føre socialdemokratisk politik, så har jeg svært ved at pointen, siger hun.

Venstre-toppens beslutning gør det ikke lettere at finde energien til at kaste ungdomspartiet fuldtonet ind i arbejdet i den kommende valgkamp.

- Lige i dag er jeg ikke super motiveret for at hænge i lygtepælene og sætte plakater op, når der bliver udskrevet valg. Og det er min oplevelse, at vores medlemmer har det på samme måde.

- Vi skal nok hænge de plakater op, men motivationen har fået et hak i den helt forkerte retning på grund af dette her, siger formanden.

Sløvt

Argumentationen fra Venstre-toppen er, at der er et stort flertal i Folketinget for Arne-pensionen og at tusinder af danskere nu har en forventning om at kunne udnytte den. Og det vil Venstre ikke skabe tvivl om.

Arne-pensionen er samtidigt ganske populær og modstanden mod den kunne være med til at koste afgørende stemmer for Venstre. Men det er ikke gode nok grunde, siger Maria Ladegaard:

- Hvis dette her er realpolitik, så er jeg ikke sikker på, jeg synes politik er særligt fedt. Man er et sløvt reformparti, hvis man ikke vil prøve at lave noget om, bare fordi der ikke er et flertal for det.

- Vi er unge mennesker, der kæmper for at skabe det Danmark, vi drømmer om, ud fra nogle principper. Og der har vi følt os hjemme hos Venstre. Derfor gør det også ekstra ondt, når der pludseligt bliver gået så markant i den anden retning.

