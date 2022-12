VU-formand: Løftebrud i Minksagen vil udløse ramaskrig

Jakob Ellemann-Jensen (V) har udtalt, at Venstre og Socialdemokratiet nærmer sig et regeringssamarbejde. Man skal til gengæld ikke skrue tiden meget tilbage for at høre selvsamme mand være meget kritisk over for samme projekt

Venstres Ungdoms formand, Maria Ladegaard, mener, at det kan være farligere for Venstre at løbe fra løftet om en advokatvurdering af Minksagen end at gå i regering med Socialdemokratiet.

- Det kommer til at gøre mere ondt på Venstre, og bliver sværere at forklare. Jeg oplever at minksagen rør ved noget grundlæggende i folk: Kan man bare få lov til at gøre sådan noget, uden at det har konsekvenser, hvis man er højt nok på strå? siger hun lørdag til Jyllands-Posten.

I et interview med TV 2 tidligere på ugen sagde partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) tidligere på ugen, at Venstre ikke stillede ultimative krav under regeringsforhandlingerne. Også når det gjaldt Minksagen.

Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres partileder Jakob Ellemann-Jensen kan få en nøglerolle i en ny regering. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

kræver advokatundersøgelse

Samtlige blå partier krævede ellers en advokatvurdering af Minksagen under valgkampen.

Maria Ladegaard har flere gange tidligere kritiseret idéen om, at Venstre kunne være på vej i regering med Socialdemokratiet.

Men hun mener alligevel, at der ville komme et større ramaskrig, hvis kravet om en advokatvurdering forsvandt, end hvis der blev dannet en bred regering, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun fortæller til avisen, at hun flere gange har mødt argumentet, at valgkampen har vist, at Minksagen ikke betyder noget for danskerne.

Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen har et forklaringsproblem, hvis de danner en regering sammen.

Retssikkerhed

VU-formanden anerkender, at det måske ikke betyder noget for flertallet, men hun oplever, at det betyder noget for mange, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun mener, at sagen taler til noget i folks retssikkerhed.

Før valget støttede samtlige blå partier op om en advokatundersøgelse.

Det gjorde Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne også og Alternativet.

En eventuel advokatvurdering ville ifølge de partier, som har støttet den, skulle, vurdere, hvorvidt en eller flere ministre kan stille juridisk til ansvar på baggrund af Minkkommissionens beretning.