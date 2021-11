Vupti! Nu er garage blevet Danmarks flotteste skur

Ved du noget? Så kontakt journalisten her

- Den er søgt som garage, og den bliver brugt som garage.

Sådan lød det fra Jan H. Klit, da Ekstra Bladet i forrige uge mødte ham ved hans adresse i Rungsted for at forholde ham til, at den stor, yderst omdiskuteret, påstået garagebygning på hans private grund ifølge en række kilder i årevis ulovligt har været brugt som teenageværelse.

Men garage – dét er bygningen altså åbenbart ikke længere.

Borgere har gentagne gange klaget til både administrationen og den konservative borgmester Morten Slotved, fordi Jan H. Klit dokumentérbart har bygget mere på sin grund end det tilladte, og fordi de mener, at politikeren på ulovlig vis bruger sin garage til beboelse. Kommunen har dog ikke "prioriteret" at føre tilsyn, oplyser den ansvarlige direktør.

I hvert fald har Jan H. Klit nu omregistreret den pågældende bygning i det offentlige bygnings- og boligregister, BBR, så der nu i stedet officielt er tale om et udhus til opbevaring af materiel.

Det sker i forbindelse med, at Hørsholm Kommune som følge af Ekstra Bladets dækning har bedt Jan H. Klit om selv at indsende en skriftlig redegørelse over, hvad han anvender bygningen til i dag.

Jan H. Klits påståede garagebygning stemmer på flere måder ingenlunde overens med den byggeansøgning, han 2009 fik godkendt af Hørsholm Kommune. Den er således udstyret med en række sprosse- og ovenlysvinduer, ligesom den er udstyret med en proforma-port, der ikke kan åbne.

Handler ikke på "historikken"

Direktør for By og Erhverv i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, forklarer i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at kommunen med den forlangte redegørelse dog ikke interesserer sig for, hvad bygningen hidtil har været brugt til, men altså kun hvad den anvendes til i dag.

- Som bygningsmyndighed interesserer vi os for, hvad bygningen aktuelt anvendes til, og hvad den fremadrettet tænkes anvendt til, udtaler han.

- Og hvad skal alle de borgere, som véd og gentagende gange har fortalt jer, at bygningen i årevis har været brugt til ulovlig beboelse for hans børn, bruge det til?

- Bygningsmyndigheden agerer ikke i forhold til historikken, lyder det i det skriftlige svar fra direktøren.