Wammen fik kolde fødder: Kål-krig fortsætter på Borgen

Kampen om kål og kød fortsætter på Christiansborg, selvom regeringen har trukket forslaget om tvangsgrønt til statslige ansatte tilbage.

Det oplyser SF's medlem af Folketingets Præsidium, Trine Torp, som vil tage to kødfri dage om ugen for landets politikere op på et møde 11. november.

Finansminister Nicolai Wammen (S) opfordrer nemlig stadig til to kødfri dage i de statslige kantiner, og det skal politikerne selv følge, mener SF'eren.

'Jeg synes stadig, at vi skal tage en drøftelse af det i Præsidiet, ligesom regeringen lægger op til, at det skal ske på de statslige arbejdspladser,' skriver Trine Torp i en sms.

Forud for mødet tegner der sig dog et flertal mod tvangs-grønt i Snapstinget. Blandt de fem præsidium-medlemmer er tre nemlig lodret imod at diktere kødfri dage på Christiansborg.

'Jeg er naturligvis imod. Der skal være et rigt udbud på menuen. Frit valg,' lyder det i en sms fra DF's Pia Kjærsgaard.

Micromanagement af værste skuffe

Det radikale medlem, Jens Rohde, skal heller ikke nyde noget af tvungne vegetardage på Christiansborg.

- Det er micromanagement af værste skuffe, og i det hele taget synes jeg, at hele idéen om tvang og dage, hvor man ikke spiser kød, er helt forkert, siger han til Politiken.

Venstre er repræsenteret i præsidiet ved Karen Ellemann. Det er fredag ikke muligt at få et interview med hende, men partiets pressetjeneste oplyser, at hun heller ikke kommer til at bakke op om vegetartvang på Christiansborg.

På den modsatte fløj står SF's medlem, Trine Torp.

Dam bestemmer

Det hører med til historien, at beslutninger i Folketingets Præsidium formelt tages af formand Henrik Dam Kristensen. Således kan han vælge at se bort fra ønsket blandt flertallet i præsidiet.

På nuværende tidspunkt har Henrik Dam Kristensen ingen kommentarer til sagen.

Wammens kolde fødder

Efter at have mødt stor modstand mod et forslag om, at der skal indføres to ugentlige vegetardage på landets statslige arbejdspladser, trak regeringen i land mandag aften.

Ifølge en pressemeddelelse fra Finansministeriet har man 'lyttet til medarbejderne', hvorfor man altså har droppet at gøre det til at krav, at der skal være to kødfri dage om ugen.

Regeringen har været i dialog med lønmodtagerorganisationer, hvor det altså er kommet til udtryk, at medarbejderne ikke ønsker at blive tvunget til at undvære kød på jobbet. Derfor bliver det ligesom i dag op til hver enkelt arbejdsplads at beslutte, hvor ofte der bliver serveret vegetarisk mad.

- Vi synes, det er en god idé, at statens kantiner serverer mere bæredygtig mad, men vi har lyttet til medarbejdernes ønske om, at det ikke er noget, der skal besluttes fra centralt hold, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen i pressemeddelelsen.

Det oprindelige forslag fra regeringen kom som et led i en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som skal bidrage til den grønne opstilling.

Det er stadig ambitionen for regeringen, at indkøbsstrategien skal være mere grøn, men det bliver altså ikke fra centralt hold, at der bliver skåret ned på indtaget af kød i staten.