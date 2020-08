Wammen gør klar til at sige nej til ønsker i coronafinanslov

Det er en finansministers lod at sige nej. Og det kommer Nicolai Wammen (S) nok til at gøre en del gange i de kommende forhandlinger om finansloven for næste år.

Det siger han lørdag, inden han på mandag præsenterer S-regeringens udspil til næste års finanslov. En finanslov, hvor den igangværende coronakrise vil sætte et stort aftryk.

- Det bliver en meget ansvarlig finanslov, hvor vi tager hensyn til, at vi har et erhvervsliv, som er presset af coronakrisen.

- Vi er dybt optaget af at holde arbejdsløsheden nede og holde hånden under danske arbejdspladser, siger Nicolai Wammen.

SF har lørdag foreslået at tilføre yderligere 200 millioner kroner på finansloven til at få minimumsnormeringerne i daginstitutionerne fremrykket.

Det vil ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr betyde, at minimumsnormeringerne vil kunne være fuldt indfaset i 2024 i stedet for i 2025, som det blev aftalt sidste år i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten.

Nicolai Wammen gør det uden at ville sætte tal på imidlertid klart, at den såkaldte forhandlingsreserve, der er forbeholdt partiernes særlige ønsker, bliver mindre end de 2,1 milliarder kroner, den var på sidste år.

Det skyldes blandt andet, at regeringen ønsker at oprette en såkaldt krigskasse på 'et pænt milliardbeløb'. De penge skal bruges til at stimulere dansk økonomi under coronakrisen.

Derudover kommer regeringen til at gå helt til grænsen for, hvor meget man i henhold til budgetlovens rammer kan have af underskud på de offentlige finanser næste år.

- Jeg håber, at alle i forhandlingslokalet vil være dybt optaget af situationens alvor, når det gælder corona, og at der vil være forståelse for, at det er den vigtigste opgave, vi skal håndtere lige nu. På en måde, hvor vi samtidig tænker klima og velfærd på en god måde.

- Og så er det en finansministers lod at skulle sige nej til mange gode og sympatiske ønsker, og det kommer jeg også til i de kommende forhandlinger.

- Men selvfølgelig skal der også være plads til, at de partier, der er med i en finanslovsaftale, også får nogle af de ting, som de lægger særlig vægt på, med i den endelige aftale, siger finansministeren.