Wammen kender ikke pris på at gå test-amok

Finansminister Nicolai Wammen har afvist, at det vil koste op mod 100 milliarder kroner at gennemføre regeringens vilde test-strategi med 10-12 millioner test om ugen. Men han kender ikke det rigtige tal, erkender han nu

Regeringstoppen erkender nu, at den ikke aner, hvad dens nye, vilde test-strategi vil koste.

Statsminister Mette Frederiksen vil fremover teste danskerne "et par gange om ugen", og det vil ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjellberg koste op mod svimlende 100 milliarder kroner om året.

Et tal, som både stats- og finansministeren har afvist som noget, de "ikke kan genkende".

Men de har aldrig fortalt, hvad det rigtige tal så er.

Logikken burde ellers tilsige, at regeringen ligger inde med en eller anden form for beregning af udgifterne, når den så firkantet kan afvise prisen på 100 milliarder.

Men det er altså ikke tilfældet.

Afviser milliard-skøn

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med finansminister Nicolai Wammen og Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, der også har afvist sundhedsøkonomens regnestykke uden selv at komme med en pris.

Men foreløbig må vi tage til takke med dette skriftlige svar fra finansministeren:

For usikkert at vurdere pris

”Den samlede omkostning ved en test-strategi afhænger af en lang række faktorer, herunder bl.a. udviklingen af test, pris på test og hvor længe, der skal testes, hedder det indledningsvis.

Og så er vi fremme ved kernen:

'Derfor er det endnu for usikkert at vurdere, hvad den samlede pris bliver, men 100 mia. kroner er efter Finansministeriets og Justitsministeriets opfattelse ikke et retvisende tal.

'Hertil kommer, at udgifterne til teststrategien nødvendigvis må ses i relation til alternativet – flere og længere nedlukninger med store udgifter til hjælpepakker mv'.