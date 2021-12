Wammen: Milliard løser ikke alt

Joachim B. Olsen sagde i sidste uge, at det er en sejr til sygeplejerskerne, at milliardbeløb til sygehusvæsenet er på bordet i finanslovsforhandlingerne.

Partierne bag finansloven soler sig nu i at give en rund milliard kroner til de ansatte i sundhedsvæsnet.

Men ingen ved på stående fod, hvad de enkelte sygeplejersker, kontoransatte, læger, rengøringsfolk eller portører får ud af det.

Den kedelige del med at dele den store milliard ud i titusindvis af mindre stykker er nemlig overladt til de fem regioner og de ansatte selv.

Ekstra Bladet har spurgt finansminister Nicolai Wammen, hvor meget de enkelte ansatte kan regne med at få ud af det. Og hvad der udløser ekstra penge:

- Nicolai Wammen, hvor mange mennesker skal dele den milliard?

- Det er jo en milliard, vi nu sender ud til regionerne, som de så skal forhandle med repræsentanterne for medarbejderne. Og det er vigtigt at sige at, det ikke er én medarbejdergruppe, der har adgang til de her penge. Der er jo cirka 100.000 ansatte i sundhedsvæsnet, og nu må deres forhandler så finde ud af det sammen med regionerne.

- Må de bruge dem på bygninger, på udstyr eller andre ting?

- Nej, det her er til både at kunne fastholde medarbejdere og forhåbentlig få noget mere aktivitet på sygehusene.

- Hvad med konsulenter, rengøringspersonale og kontor-ansatte? Kan de få del i pengene?

- Jamen, det er til vores samlede sundhedsvæsen, og hvis der er et sted, hvor man vil ansætte nogle flere i rengøringen, så kan man gøre det, siger finansministeren.

Meget usædvanligt

Han siger samtidig, at det er udtryk for en særlig tillid, at han ikke selv vil stå for at uddele milliarden i et ukendt antal mindre bidder:

- Vi har gjort meget meget usædvanligt på Christiansborg: Vi har ikke bestemt helt ned i detaljen, hvad pengene skal bruges til, for vi har tillid til, at det ved man bedst ude lokalt.

- Det lyder smukt. Men det kunne jo også være, fordi der er så mange mennesker, der skal dele milliarden mellem sig, at der ikke bliver til en klejne til den enkelte i sidste ende. Hvad får en almindelig hospitals-ansat ud af det her?

- Hvad den enkelte får ud af det her, bliver jo afgjort af forhandlingerne mellem regionerne og medarbejdernes repræsentanter. Det er deres opgave at fordele det fornuftigt.

- Og hvad gør du, hvis det viser sig, at der er 500 kroner til den enkelte om måneden?

- Jamen, jeg har tillid til, at vi nu sender en milliard ud til vores sundhedsvæsen, og så er det op til de enkelte at finde de bedste løsninger. En milliard kroner kommer ikke til at løse alle problemer, og det er der heller ingen, der påstår.

