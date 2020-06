Wammen om feriepenge: - Vi starter i morgen

Finansminister Nicolai Wammen fortæller i Folketingssalen, at drøftelserne om danskernes feriepenge starter torsdag. Samtidig kalder han det for et stærkt værktøj

- Vi starter drøftelserne i morgen.

Sådan lyder meldingen fra finansminister Nicolai Wammen, da han i Folketingssalen blev spurgt, om danskerne snart kan få udbetalt de indefrosne feriepenge.

Nicolai Wammen forklarer efterfølgende til Ritzau, at de indefrosne feriepenge er med i regeringens overvejelser som en metode til at stimulere økonomien.

- Jeg ser feriepengene som et stærkt værktøj i kassen, og vi vil i morgen (torsdag, red.) drøfte med Folketingets partier, hvilke forskellige værktøjer vi kan bringe i anvendelse, siger finansministeren.

Nicolai Wammen vil dog ikke kommentere, om feriepengene bliver en del af regeringens sommerpakke.

- Jeg tror ikke, at vi kommer det nærmere i dag. Vi taler med folketingets partier om i morgen, hvilke initiativer vi synes er fornuftige, siger han.

Meldingen kommer i kølvandet på Mette Frederiksens lille feriepenge-bombe tirsdag, hvor hun sagde, at udbetaling af feriepenge indgår 'utroligt meget i vores overvejelser', når danskerne skal have en sommergave for at sætte gang i økonomien efter coronakrisen.

Uklar fordeling

I skrivende stund er det fortsat uklart, hvordan pengene bliver fordelt i sommerpaken.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de såkaldte 'helikopter-penge' en del af overvejelserne. Altså en check fra staten, som bliver delt ud til en større gruppe danskere.

De indfrosne feriepenge er også en mulighed. Siden september sidste år er et beløb svarende til 12,5 procent af danskernes ferieberettigede løn blevet indefrosset.

Flere partier har foreslået, at pengene bliver udbetalt netop nu. Det er ellers meningen, at de fastfrosne midler først skal udbetales ved folkepensionsalderen.

Det figurerer sandsynligvis på din lønseddel, hvor mange feriepenge du præcist har optjent indtil videre. Alternativt kan du få en idé om det ved at benytte beregneren herunder.

