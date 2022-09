Wammen om varmecheck: - En fejl er en for mange

Landets nuværende kassemester, finansminister Nicolai Wammen (S), kan tale månen ned fra himlen, når det gælder behovet for en 'stram' og 'ansvarlig' økonomi.

Men når det kommer til regeringens skandaleramte varmecheck, der er gået til både stofmisbrugere og rigmænd, så bliver han straks lidt mere blød i formuleringerne.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har stået for udbetalingen af omkring 400.000 checks på hver 6000 kroner, og han er i øjeblikket i gang med at danne sig et overblik over, hvor mange af checkene, der er havnet i forkerte hænder.

Derfor spurgte Ekstra Bladet onsdag finansministeren til, hvor mange fejlskud, han som kassemester kan leve med.

'Lærer af det'

- Som Danmarks kassemester: hvor mange fejlskud kan du tolerere, før du vil sige, at den ordning var hul i hovedet?

- Jeg synes ikke, at det er hul i hovedet at sende en check på 6000 kroner til 400.000 husstande, sagde Wammen.

- Og det er jo rigtigt, at der er sket fejl, og det er dybt beklageligt, men det ændrer ikke på, at langt, langt hovedparten af dem, der har fået de 6000 kroner, det er folk, der har krav på dem og brug for dem.

Dan J. om check-kaos: Ikke '100 procent præcis'

- Og hvis du synes, at det er meget forkert, så har du ret til det, men det synes jeg ikke. Jeg havde selvfølgelig foretrukket, at der ikke var sket fejl. Men der har været den proces, der har. Det må man så lære af, så man forhåbentlig kan undgå det.

Beklageligt

- Hvad er i procent din tolerance-tærskel for fejl, før du siger, at det her var en dum måde at gøre det på?

- Jeg vil sige det på den måde, at enhver fejl er en fejl for mange. Men jeg vil også sige det sådan, at vi stod i en situation, hvor man hurtigt skulle have penge ud til rigtig mange mennesker, og jeg ved, at klimaministeren også er ved at se på, om der er nogle ting, vi kan lære af det.

- Men enhver fejl er selvfølgelig beklageligt, siger Nicolai Wammen.

