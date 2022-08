Wammen putter med regningen

Der er i den grad forskel på detaljerigdommen, når det gælder regeringens let-læselige udgave af sit finanslovsforslags afsnit med statens udgifter og indtægter.

For mens det ganske nidkært understreges, at eksempelvis psykisk sårbare og demens-ramte skal have del i en pulje på 0,9 milliarder kroner, så er afsnittet om, hvem der skal betale mildest talt noget mere luftig i formuleringerne.

Ni linjer bliver det til, hvis man tager det hele med.

Her kan man eksempelvis læse, at 'finansloven er finansieret inden for ansvarlige økonomiske rammer'. Og at TV2 skal betale et ikke nærmere bestemt 'årligt udbytte', samt at der vil ske en 'omprioritering af midler' på cirka fire milliarder kroner fra 'den offentlige investeringsramme til det statslige delloft for drift'.

Det fremgår af det 22 sider lange kondensat af det flere tusind sider lange finanslovsforslag, som ingen vælgere får læst.

Derfor bad Ekstra Bladet onsdag finansminister Nicolai Wammen om selv at fortælle, hvem der

mere end nogen anden kommer til at mærke finansierings-delen på finansloven.

Det skete, da han fremlagde forslaget på et pressemøde i Finansministeriet, hvor Ekstra Bladet også betegnede finansierings-afsnittet som noget 'sjask'.

- Nicolai Wammen, bare helt kort: hvem skal holde allermest for?

- For det første synes jo jeg ikke, at det finanslovsforslag, der er lagt frem, er noget sjask. Hvis du kigger under din stol, så kan du se, at der er tusindvis af sider, der gennemgår denne her finanslov, lød det fra finansministeren, inden han krabbede sig hen mod et svar:

- Det her er en finanslov, der handler om, at vi alle sammen skal komme godt igennem en svær tid. Og det betyder også, at der ikke er råd til at give en masse milde gaver.