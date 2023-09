Wammen varsler: Flere skattelettelser på vej

Eftersom finansminister Nicolai Wammen går på orlov, har det såkaldte Cirkus Big overtaget hans ministerium. Ekstra Bladet var på pletten for at sikre sig, at den nye kassemester, Benjamin Breith, også kan trylle med penge og komme med meterlange bortforklaringer. Bemærk, at der følger en mærkelig elefant med det nye ministerium