Wammens barselsfest: Otte uger mere end andre danskere

S-regeringens øverste mandlige ansatte, finansminister Nicolai Wammen, har på det seneste modtaget hyldest fra alle sider.

Årsagen er, at finansministeren nu går otte uger på forældreorlov med sin søn.

Men oveni ligestillings-hyldesten kan Wammen notere sig, at han er lidt mere lige end andre danske borgere.

Han kan nemlig nuppe to måneders fuldt lønnet forældreorlov med sønnen Christian, selvom hans kone allerede har opbrugt alle de ugers betalt orlov, som andre danske forældrepar har til gode.

Dermed får landets kassemester og frue langt mere løn- og dagpengeberettiget barsel end resten af danske forældre.

Det viser en gennemgang af Nicolai Wammens barselsplaner, efter finansministeren i går meddelte, at han går på barsel frem til 5. februar 2021.

Nicolai Wammen går på forældreorlov

Dagen for finansminister Nicolai Wammens falder præcist 46 uger, efter Wammen junior kom til verden.

For almindelige danske forældre gælder det - kort opsummeret - at forældreparret tilsammen har ret til 46 ugers orlov, efter barnet er født, hvis de samtidig vil kunne få udbetalt løn og barselsdagpenge i perioden.

Det er nemlig et krav, at man har ret til barselsdagpenge for at kunne få udbetalt løn fra sin arbejdsgiver.

Og ifølge personaleoversigten på hjemmesiden for Karen Lund Wammens arbejdsplads har hun været på barsel frem til i går, hvor Nicolai Wammen gik fra. Altså de maksimalt 46 uger efter fødslen, som andre danske par er forundt, hvis det skal ske med ret til løn.

Ingen regler

Men for ministre og folketingsmedlemmer gælder de almindelige regler ikke.

Ekstra Bladet har spurgt Finansministeriet, hvilken barselsordning Nicolai Wammen gør brug af. Men ministeriet henviser blot til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Styrelsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at politikeres barselsordning er rent tagselvbord for ministre:

'Der er ikke i ministervederlagsloven fastsat regler om en ministers ret til barselsorlov.

En minister er ikke undergivet et almindeligt ansættelsesforhold og er derfor heller ikke omfattet af de regler, der gælder for statsansatte i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, ferie m.v.,' skriver styrelsen til Ekstra Bladet.

Barsels-bonus på Borgen

Og Nicolai Wammen er garanteret fuld løn under sin forældreorlov, skriver Medarbejder- og Kompetencestyrelsen:

'Det følger af ministervederlagsloven, at en minister er berettiget til ministervederlag, så længe pågældende er udnævnt som minister. Det gælder også, hvis den pågældende er på orlov.'

Finansministeriet oplyser, at det ikke er muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, da han nu er gået på barsel.

Sådan får de mere end almindelige danskere Scenarie for almindelige danskere Mor: 14 ugers barsel efter fødslen + 24 ugers forældreorlov = 38 uger Far: 8 ugers forældreorlov = 8 uger I alt: 46 uger -------------------------- Scenarie for Wammen og konen Mor: 14 ugers barsel efter fødslen + 32 ugers forældreorlov = 46 uger Far (Nicolai Wammen): 8 ugers forældreorlov (ministerregler) = 8 uger I alt: 54 uger (Dertil kommer for begge scenariers vedkommende: 4 ugers orlov før fødslen til moderen samt to ugers barselsorlov efter fødslen til faderen) Vis mere Luk

235.000 + 10.000 skattefrit

Mens konen allerede har brugt - de for almindelige danskere maksimale - 46 uger på fuld barsel, kan far Nicolai nu sætte sig hjem i ministerboligen og dikke-dikke videre på fuld løn.

Og det er ikke småpenge, en finansminister får udbetalt på månedsbasis.

De næste to måneder kan Nicolai Wammen således se frem til at tjene 235.000, mens han er hjemmegående.

Dertil kommer 5.274 kroner skattefrit om måneden, som alle folketingsmedlemmer får i såkaldt omkostningstillæg. Tillægget udgør en bruttoløn på ca. 10.000 kroner.

Betalte penge tilbage

Omkostningstillægget bruger folketingspolitikere på at købe tøj og til f.eks. taxakørsel til møder.

Men Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan politikere fra Enhedslisten valgte at betale over 200.000 af deres omkostningstillæg tilbage, da de ikke har politiske ærinder i orlovsperioden.

Pia ville lukke hul - intet er sket

Pia Kjærsgaard, tidligere formand for Folketinget. Foto: Jens Dresling

Det kunne simpelthen ikke længere forsvares, at politikernes ansættelsesforhold på Christiansborg adskiller sig så markant fra almindelige danskeres.

Det fastslog daværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard (DF), over for Ekstra Bladet, som i begyndelsen af 2019 beskrev de skæve forhold.

- Vi har igennem tiden tiltaget os nogle privilegier, som er for svære at forstå for menigmand, lød det fra Pia Kjærsgaard.

Meldingen kom, efter Ekstra Bladet igennem en artikelrække satte fokus på politikernes fede forhold.

Politikerne kan bl.a. få ubegrænset sygeorlov pr. mail, modtage skattefrit tillæg under orlov og være længere på barselsorlov. De optjener ligeledes eftervederlag under orlov.

Syge danskere i oprør over regeltyranni

Frygter politikerlede

- Kløften har vokset sig for stor, påpegede Pia Kjærsgaard.

- Vi frygter tit politikerlede på Christiansborg, og dette her er desværre med til, at folk siger 'hvorfor i alverden skal der være så stor forskel på folketingsmedlemmer, ministre og almindelige danskere?'.

Alligevel er der indtil nu ikke sket det store på området, og de fede fryndsegoder gælder stadig.