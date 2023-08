Weiss svarer igen: I sviner og udskammer mig

Ved du noget? Kontakt journalisten her. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det har vakt skuffelse og vrede hos den konservative ledelse, at deres uønskede europaparlamentsmedlem Pernille Weiss nægter at trække sig og nu tværtimod vil genopstille som spidskandidat.

Fredag aften fandt tre konservative folketingsmedlemmer således vej til Weiss' Facebook-side for at sige hendes kandidatur voldsomt imod og atter opfordre hende til at trække sig på grund af problemer med arbejdsmiljøet.

Men Pernille Weiss har ikke tænkt sig at helme, skriver hun nu i en kommentar til Ekstra Bladet.

Hun mener tværtimod, at hendes partikollegaer sviner hende til og udskammer hende med afsæt i en undersøgelse af hende, som hun ikke selv har set.

'Jeg er faktisk ked af at en stribe af mine kvindelige partikolleger har valgt at skrive så voldsomme anklager og kommanderinger på min væg. Væggen er jo min opslagstavle til omverdenen som folkevalgt politiker og på den måde her deltager de jo i en offentlig tilsvining og udskamning af mig direkte inde på mit eget talerør,' skriver Pernille Weiss til Ekstra Bladet.

Hun er ikke offeret

Kommentarerne til Weiss kommer fra prominente konservative profiler som Mette Abildgaard, Mai Mercado og Mona Juul. Eksempelvis skrev partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard:

'Det er heldigvis meget, meget få medlemmer af partiet, som bakker op om dit kandidatur, og det vil landsrådet også vise. Men hvis du virkelig elskede dit parti, så ville du respektere beslutningen, og trække dig værdigt. Og så må jeg tilføje: Mit samarbejde med dig de seneste år, har ikke givet mig grund til at tvivle på dine medarbejdere, tværtimod'.

Ekstra Bladet har spurgt Abildgaard, om hun vil uddybe, hvad hun mener med den sidste linje i nævnte kommentar, men det ønsker hun ikke.

- Jeg har ikke tænkt mig at deltage i en mediedebat med Pernille om dette. Men jeg havde brug for at minde Pernille om, at hun ikke er offeret i denne sag, det er de sygemeldte medarbejdere, siger Mette Abildgaard.

Pernille Weiss ser anderledes på det.

'Partiledelsen - og de tre kollegaer - har sat magtens tredeling, der ellers er et hæderkronet demokratisk princip - ud af kraft, fordi de selv opstiller nogle regler, selv undersøger og selv gør sig til dommer. Uanset om man kan li’ mig eller ej, så har folkevalgte altså krav for fundamentale rettigheder og retssikkerhed,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Mobning og vasketøj

Ekstra Bladet kunne i juni løfte sløret for en del af de beretninger, der lå til grund for partiledelsens beslutning om ikke at genopstille Pernille Weiss.

Der var blandt andet tale om bagtalelse, mobning og krav om i bogstaveligste forstand at ordne Pernille Weiss' beskidte vasketøj.

En række tidligere ansatte har desuden selv fortalt til Ekstra Bladet, at de blev stressede af at arbejde for Pernille Weiss og sagde op af samme årsag.

Pernille Weiss har gentagne gange fortalt, at hun ikke kan genkende de tidligere ansattes oplevelser, og at hendes nuværende ansatte er glade og tilfredse.

At Pernille Weiss nu vil genopstille er blevet muligt, fordi den lille lokale vælgerforening på Fanø har blæst på ledelsens vurdering og sendt en indstilling af hende, som nu skal drøftes på partiets landsråd i september.