Wilbek overvejer post som næstformand i Venstre

Den tidligere landstræner overvejer at stille op til posten som næstformand i Venstre efter Inger Støjberg. Men han har tre krav

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, afviser ikke at stille op til posten som næstformand i Venstre, efter Inger Støjberg trak sig.

- Hvis vi skal have styr på partiet, må nogen jo melde sig, siger den tidligere håndboldlandstræner til Viborg Folkeblad.

Ifølge borgmesteren selv har det ikke skortet på opfordringer, og det får ham nu til at overveje, om han skal melde sig under fanerne.

Men inden det når så langt, har Ulrik Wilbek tre konkrete krav, han vil have indfriet, hvis han skal være næstformand.

Han vil fortsætte på posten som borgmester i Viborg Kommune. Han vil have en mere tilbagetrukken rolle end den, Inger Støjberg havde på posten. Og sidst, men ikke mindst, vil han ikke ud i et kampvalg.

Mindre politisk rolle

I interviewet med Viborg Folkeblad optegner Ulrik Wilbek, hvordan han ser, at rollen som næstformand skal udfyldes.

Han vil ikke være den, der kommer med en række politiske udmeldinger. Det har partiet andre til at gøre, siger han.

I stedet vil hans rolle som næstformand spille en rolle internt i partiet, hvor han vil lægge strategier og stille 'frække spørgsmål'.

Og så er det også næstformandens rolle at være '100 procent loyal over for formanden', siger han.

Som det ser ud nu, har Wilbek planer om at afvente og se, hvad der kommer til at ske, før han tager en endelig beslutning.

