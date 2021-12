Willumsen tager Støjbergs plads i Folketinget

Det bliver de konservative, der lukrerer på, at Inger Støjberg ikke fortsætter i Folketinget.

Det står nu klart, efter at Støjbergs suppleant Gitte Willumsen har taget imod tilbuddet.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så er det Gitte Willumsen, som har skiftet til Det Konservative Folkeparti, der har retten til det ledige mandag, og nu har politikeren takket ja.

Det bekræfter hun på Facebook.

'Jeg har netop fået chancen for at repræsentere de vestjyske vælgere i Folketinget, og den chance kan man bare ikke sige nej til', skriver hun.

Hun gør det også klart, at hun indtager pladsen i Folketinget på bekostning af Inger Støjberg, der mandag blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

'Jeg havde selvfølgelig gerne set, at jeg var blevet valgt på tinge i forbindelse med et folketingsvalg. Mit mandat kommer på baggrund af en ærgerlig sag, hvor et flertal i Folketinget nu har tilkendegivet, at Inger Støjberg ikke kan fortsætte på tinge, skriver Gitte Willumsen.

Du kan se hele hendes opslag her: