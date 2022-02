Ydmyget på sin store dag: Mister fornem post

Pia Kjærsgaard er færdig som én af fire næstformænd i Folketingets Præsidium.

Det er den håndfaste konsekvens af, at fire medlemmer i aftes tog deres gode tøj og skred fra Dansk Folkeparti.

'Sådan er det. Ren teknik. Det kommer jeg - og partiet - nok over. Der er vigtigere ting for DF lige nu,' erkender Pia Kjærsgaard over for Ekstra Bladet.

Hun råber

Flugten fra DF - som koster hende posten - fandt sted, bare aftenen inden Pia Kjærsgaard i dag fejrer sin 75 års fødselsdag med en reception i Fællessalen på Christiansborg. Partistifterens runde dag er dog først onsdag 23. februar.

På vej ud ad døren angriber de frafaldne netop den runde fødselar.

- Jeg har da aldrig oplevet sådan noget som det, der er foregået med Pia Kjærsgaard de seneste måneder. Hun synes, at hun kan tillade sig at opføre sig præcis, som det passer hende. Hun råber både ad ansatte og folketingsmedlemmer, siger Lise Bech til DR.

Enslydende toner kommer fra Liselott Blixt.

Pia Kjærsgaard undlader over for Ekstra Bladet at svare på, hvad hun mener om de fire nu tidligere partifællers tilrettelæggelse af deres flugt fra DF.

Joachim B: Nedsmeltning i DF. Fire medlemmer forlader partiet.

De kongelige

Posten i Præsidiet er prestigefyldt, fordi de fem medlemmer af Præsidiet bestemmer over dagligdagen i Folketinget.

Præsidiet har også vægt som Folketingets officielle ansigt udadtil, når eksempelvis statsoverhoveder kommer på besøg. Medlemmerne følger også de kongelige, når Folketinget åbner hver første tirsdag i oktober.

Pia Kjærsgaard mister endeligt pladsen i Præsidiet, når det nye folketing træder sammen til efteråret.

'De fire næstformænd kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten,' lyder det om Præsidiets sammensætning på Folketingets hjemmeside.

Henrik Dam Kristensen er formand for Folketinget og dermed Præsidiet.

Flertal i fare

Den mindre DF-folketingsgruppe kan også få negative konsekvenser for regeringen, idet flertallet uden om Enhedslisten kun med nød og næppe består, hvilket er bemærkelsesværdigt konstaterer Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Mister Dansk Folkeparti flere medlemmer, hvilket forventes af flere iagttagere, kan regeringen blive afhængig af de efterhånden mange løsgængere.