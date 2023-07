Zelenskyj: Absurd hvis Ukraine ikke får Nato-tidshorisont

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kalder det 'absurd', hvis Ukraine ikke tilbydes en tidshorisont for Nato-medlemskab.

Det gør han i udtalelser på sociale medier tirsdag ved begyndelsen af Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

- Det er uhørt og absurd, hvis der ikke gives en tidshorisont, hverken for invitationen eller Ukraines medlemskab, skriver Zelenskyj.

- Imens tilføjes vage formuleringer om 'betingelser' for blot at invitere Ukraine, skriver han.

Han siger, at fortsat usikkerhed om Ukraines medlemskab vil give Rusland 'motivation til at fortsætte sin terror'.

- Usikkerhed er svaghed. Og jeg vil åbent diskutere dette på topmødet, skriver han.

Nato-topmødet i Vilnius afholdes over to dage, og her vil Ukraine være øverst på dagsordenen.

I det meget kritiske opslag sætter Zelenskyj spørgsmålstegn ved, om Nato er klar til at invitere Ukraine med i alliancen.

Han siger, at Ukraine ganske vist 'sætter pris' på sine allierede, og at det handler om 'respekt', når Ukraine kommer til at være repræsenteret ved topmødet.

- Men Ukraine fortjener også respekt, skriver Zelenskyj.

- På vej mod Vilnius fik vi signaler om, at visse formuleringer diskuteres uden Ukraine, skriver den ukrainske præsident.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde på et pressemøde før topmødets begyndelse, at der fra Natos side vil komme militærhjælp og sikkerhedsgarantier - og et 'positivt budskab'.

- I forbindelse med spørgsmålet om medlemskab forventer jeg, at allierede vil sende et klart og positivt budskab om vejen mod medlemskab for Ukraine, sagde Jens Stoltenberg.