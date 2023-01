Zelenskyj håber Polen kan vise vejen med Leopard-kampvogne

Et polsk tilbud om at sende Leopard-kampvogne til Ukraine kan betyde, at andre lande vil følge trop.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag.

Polen kan sammen med Litauen 'strategisk tage de første skridt i retning af at sende kampvogne til Ukraine', siger Zelenskyj med tanke på Leopard-kampvogne.

- Nogle må altid gå forrest med et eksempel, siger han til polsk tv TVP Info.

- Dette skridt kan hjælpe os, så andre går i Polens og Litauens fodspor, siger han ifølge Reuters.

Hidtil har Vesten og Nato-landene tøvet med at opfylde Ukraines ønske om kraftige kampvogne af denne type.

Men onsdag mødtes den polske præsident, Andrzej Duda, med Zelenskyj. Her sagde Duda, at Polen om muligt gerne vil sende Ukraine de stærkt eftertragtede Leopard-kampvogne.

Også Finland signalerer forsigtig vilje til at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Annonce:

Hvis et fælles hjælpeprojekt for Ukraine tager form, kan Finland tænkes at gå med. Det siger præsident Sauli Niinistö torsdag aften til nyhedsbureauet FNB.

Også Litauens præsident, Gitanas Nauseda, var med ved mødet i den vestlige ukrainske by Lviv onsdag. Han sagde, at Litauen vil sende mere antiluftskyts til Ukraine.

Polens præsident understreger, at Leopard-kampvogne til Ukraine i givet fald skal ske som led i en koalition med allierede lande.

Det vil kræve en aftale mellem Natos forsvarsministre, siger den polske general Waldemar Skrzypczak ifølge nyhedssitet polennu.dk.

Leopard anses af mange eksperter som verdens bedste kampvogn.

Hvis Nato-landet Polen ender med at levere Leopard-kampvogne til Ukraine, er det en betydelig optrapning af den militære støtte til Ukraine.

På et spørgsmål om, hvorfor Polen er det første land, der nu signalerer vilje til at sende denne type kampvogne til Ukraine, svarer regeringstalsmand Piotr Müller, at Polen frygter at blive det næste land på Ruslands liste.

Annonce:

- Hvis vi ikke forsvarer Ukraines uafhængighed, bliver vi det næste mål, siger han ifølge det tyske nyhedsbureau dpa til polsk tv.

I Tyskland siger vicekansler Robert Habeck, at Tyskland ikke vil stå i vejen for, at Polen leverer Leopard-kampvogne til Ukraine.

Kampvognene er produceret i Tyskland. Særlige tyske regler betyder, at hvis de skal sendes videre fra Polen til et andet land, skal Tyskland først godkende det.

- Tyskland bør ikke stå i vejen for, at andre lande tager beslutninger om at støtte Ukraine militært, uanset hvad Tyskland selv beslutter, sagde Habeck ifølge dpa.