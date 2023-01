Zelenskyj inddrager ukrainske pas

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Viktor Medvedtjuk, Putins tætte allierede i Ukraine, som sidste år blev udleveret til Rusland i forbindelse med en fangeudveksling, kan vinke farvel til sit ukrainske pas.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har nemlig besluttet at inddrage hans og fire andres ukrainske statsborgerskaber på grund af deres støtte til Rusland.

Det siger Zelenskyj i sin aftentale tirsdag.

- Jeg har besluttet mit for at ophæve fire personers statsborgerskab: Andrij Derkatj, Taras Kozak, Renat Kuzmin og Viktor Medvedtjuk, siger han.

Alle fire er tæt forbundet til prorussiske politiske partier i Ukraine, og Medvedtjuk er endda kendt for at være en af den russiske præsident Vladimir Putins helt tætte allierede.

- Hvis de folkevalgte vælger ikke at tjene Ukraines folk, men i stedet de mordere, som er kommet til Ukraine, vil vi handle i overensstemmelse med det, siger Volodymyr Zelenskyj.

Medvedtjuk var leder for det prorussiske ukrainske parti 'Oppositionsplatformen - For Livet', som er blevet forbudt i Ukraine.

Både Kozak og Kuzmin sad i det ukrainske parlament for partiet.

Kozak har desuden gjort sig som mediemogul og ejer tre fjernsynsstationer. Han blev allerede i januar sidste år underlagt personlige sanktioner af USA for at sprede russisk misinformation.

Ukraine har også anklaget ham for landsforræderi.

Andrij Derkatj har også siddet i det ukrainske parlament, dog som løsgænger. Han er i USA blevet tiltalt for hvidvask og for at have brudt sanktioner.

Han er desuden blevet anklaget for at hjælpe Rusland med at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2020, hvor Joe Biden slog den daværende præsident, Donald Trump.