Zelenskyj overrækker flag fra slagmarken

- Vi har artilleri, tak. Er det nok? Ikke rigtigt.

Sådan siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, der taler for medlemmer af den amerikanske Kongres på et besøg i hovedstaden Washington D.C. natten til torsdag.

Her understreger præsidenten flere gange, at den amerikanske støtte er afgørende for ukrainerne, der 24. februar blev invaderet af nabolandet Rusland.

Krigen har på dagen for Zelenskyjs besøg i USA varet 300 dage.

- Jeres penge er ikke velgørenhed. Det er en investering, siger Zelenskyj med henvisning til, at demokratiet ifølge præsidenten er på spil med krigen.

Zelenskyj takker Biden for Patriot-missiler på fælles pressemøde

Afslutningsvis overrækker den ukrainske præsident et ukrainsk flag til vicepræsident Kamala Harris og lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

Flaget har præsidenten medbragt fra slagmarken, hvor soldater har sat deres underskrift på den gulblå flagdug.

Inden Zelenskyj forlader salen, ønsker han de tilhørende et 'glædeligt sejrrigt nytår'.

Talen bliver fremført på engelsk. Ifølge Michael Crowley, diplomatisk korrespondent på den amerikanske avis The New York Times, er det en 'enorm styrke' for den ukrainske nation.

- En tale som denne, givet gennem en oversætter, kan ganske simpelt ikke bære samme følelsesmæssige stød, skriver Michael Crowley.

Zelenskyj er landet i USA