Zelenskyj takker Biden for Patriot-missiler på fælles pressemøde

På et fælles pressemøde i USA med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj fortæller den amerikanske præsident Joe Biden, om den nye hjælp, som USA vil sende til Ukraine.

Tidligere onsdag dansk tid kom det blandt andet frem, at USA vil sende Patriot-missiler til Ukraine.

Pressemødet kom efter, at den ukrainske og den amerikanske præsident havde haft en længere samtale i Det Hvide Hus. Det er første gang, at Volodymyr Zelenskyj har forladt Ukraine, siden krigen begyndte i februar.

På pressemødet siger den ukrainske præsident, at de nye missiler vil være med til at forstærke Ukraines luftforsvar.

Volodymyr Zelenskyj mener, at de kan være med til at forhindre angreb på Ukraines energiinfrastruktur.

Han siger, at Patriot-missilerne er den eneste måde, hvor på Ukraine kan stoppe Rusland fra at udføre terror imod infrastruktur.

- Vi har en klar opfattelse af, at vores forsvarssystemer vil blive forstærket i de kommende måneder, siger Volodymyr Zelenskyj og håber på forståelse for, at han ikke kan uddybe.

På pressemødet siger Joe Biden også, at han ved, at den ukrainske præsident er åben over for en retfærdig fred.

Men Biden tilføjer, at den russiske præsident Vladimir Putin ikke har nogle intentioner om at afslutte, hvad Biden kalder en ondskabsfuld krig.

Volodymyr Zelenskyj siger, at en retfærdig fred ikke betyder nogle kompromisser, når det kommer til Ukraines territorie, i hans øjne.

Han mener også, at en retfærdig fred for ham betyder, at der ikke er nogle kompromisser, når det kommer til Ukraines selvstændighed og frihed.

Men en retfærdig fred kan defineres forskelligt, siger han.

- Vi vil begge have, at denne krig skal slutte. Og som jeg siger, kunne krigen ende i dag, hvis Putin havde nogen værdighed, tilføjer præsident Biden.

Den amerikanske præsident ser ikke de nye Patriot-missiler som en eskalering. Han understreger, at de skal bruges til forsvar.

Patriot-missilerne er en del af en våbenpakke, som har en værdi af 1,8 milliarder dollar. Det svarer til 12,8 milliarder kroner.