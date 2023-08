Zelenskyj taler mandag til danskerne foran Folketinget

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, taler mandag til danskerne på hovedtrappen foran Folketinget.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

Talen finder sted klokken 12.15 til klokken 12.30.

Det er muligt for den almindelige dansker at komme og se talen. Rigsdagsgården, hvor hovedtrappen ligger, vil være åben for offentligheden fra klokken 10.00 mandag.

- Præsident Zelenskyj er en af vor tids store statsmænd. Han er en ledestjerne for sin befolkning i Ukraines heroiske kamp for frihed og demokrati. Det er en mand, som jeg har den dybeste respekt for.

- Jeg håber, at mange danskere vil finde vej til Rigsdagsgården for at høre hans historiske tale, siger Søren Gade, der er formand for Folketinget, i pressemeddelelsen.

Politiet henstiller til, at man ikke medbringer tasker i Rigsdagsgården af sikkerhedshensyn.

Talen vil desuden blive vist på en storskærm på Slotspladsen.

Zelenskyj ankom søndag til Danmark sammen med sin kone, Olena Zelenska. På et pressemøde med præsidenten sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark donerer 19 F-16-kampfly til Ukraine.

Flyene leveres først til Ukraine, når ukrainske piloter er blevet trænet i at bruge flyene. Træningen skal blandt andet finde sted i Danmark.

Mandag morgen klokken 09.00 skal Zelenskyj besøge Folketinget. Her vil Søren Gade og Folketingets næstformænd i præsidiet tage imod ham.

Zelenskyj skal i Landstingssalen tale til folketingsmedlemmerne og ministrene.

Søren Gade holder også en tale.

Senere på formiddagen er der en uformel sammenkomst i Fællessalen, hvor både Zelenskyj og Frederiksen går på talerstolen.

Dronning Margrethe er senere vært for en frokost i anledning af præsidentens besøg på Christiansborg Slot. Dronningen vil modtage det ukrainske præsidentpar i Riddersalen klokken 11.10.