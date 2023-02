Zelenskyj taler ved demonstration foran Ruslands ambassade

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, holder fredag tale via et videolink, når ungdomspartier holder demonstration ved den russiske ambassade i København.

Det oplyser Europabevægelsen i en pressemeddelelse.

Demonstrationen begynder 16.30. Den holdes i anledning af årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

- Det er samtidig en meget stor ære, at Zelenskyj vil sige et par ord via videolink. Det viser netop, hvor vigtigt det er, at vi unge markerer årsdagen for Ruslands brutale krig, siger Jakob Wind, landsformand for Europæisk Ungdom, der er blandt initiativtagerne til demonstrationen, i meddelelsen.

Også blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og Ukraines ambassadør i Danmark, Vydoinyk Mykhailo, taler ved arrangementet.

Om talen er direkte eller optaget på forhånd, og hvornår den transmitteres, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Volodymyr Zelenskyj har tidligere holdt taler til Danmark.

I marts sidste år holdt han tale gennem et videolink til Folketinget.

Også på befrielsesaftenen 4. maj holdt han tale gennem et videolink, der blev transmitteret på storskærme i København og Aarhus.

Fredag afholdes en række arrangementer rundt omkring i landet, der markerer årsdagen for invasionen.

Blandt andet afholder Folketinget en gudstjeneste i Holmens Kirke i København med deltagelse af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Et ukrainsk kulturhus, Ukraine House in Denmark, åbner desuden officielt fredag i København.