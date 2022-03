Zelenskyj varsler store tab for Rusland

Rusland kommer til at lide katastrofale tab, og det vil tage flere generationer for landet at komme sig, hvis det ikke trækker sig fra Ukraine nu.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videotale natten til lørdag lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten opfordrer derfor til, at alle parter nu sætter sig til bordet og for alvor begynder at forhandle om en fredsaftale i Ukraine.

- Jeg vil gerne, at alle lytter efter - især i Moskva (Ruslands hovedstad, red.). Tiden er inde til et møde. Det er tid til at tale sammen, siger han.

De to parter har forhandlet om en aftale i flere uger, men ingen af de to har rykket sig særlig meget.

- Tiden er inde til at genoprette den territoriale integritet og retfærdighed for Ukraine. Hvis ikke det sker, vil Ruslands tab være så store, at det kommer til at tage adskillige generationer for dem at komme sig, siger Zelenskyj.

Det nærmer sig at være en måned, siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav sine styrker det grønne lys til at gå ind i Ukraine og ifølge eget udsagn befri befolkningen fra det, han kaldte en nynazistisk 'juntaregering'.

Siden har adskillige civile mistet livet, mens millioner er blevet drevet på flugt.

Rusland kræver, at Ukraines regering formelt anerkender de to østukrainske områder Luhansk og Donetsk som selvstændige folkerepublikker.

De to proklamerede selvstændighed, efter at den prorussiske ukrainske præsident Viktor Janukovitj blev væltet. Desuden kræver Putin, at Ukraine anerkender den annekterede halvø Krim som russisk.

De sidste to uger har parterne ikke rykket sig meget.

Zelenskyj beskylder desuden i sin tale fra natten til lørdag de russiske styrker for at blokere for humanitær hjælp til byer, der er under russisk belejring.

- Dette er en helt bevidst taktik, siger Zelenskyj og tilføjer, at 'det er krigsforbrydelser, og Rusland vil med al sikkerhed blive stillet til ansvar for det'.